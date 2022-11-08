Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Arnavutköy'de inşası devam eden Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin kaba inşaatının bitme noktasına geldiğini, Mayıs 2023'te kompleksin açılışa hazır hale gelmesinin planlandığını belirtti.

Darülaceze sakinleri ve koruma altındaki çocuklar için her türlü ihtiyacın karşılanacağı kompleksteki çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Yanık, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Yanık, burada yaptığı açıklamada, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin temelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 20 Mayıs 2022'de atıldığını hatırlatarak yaklaşık 7 ayda kaba inşaatın bitme noktasına geldiğini belirtti.

Söz konusu projenin Avrupa'da örneğinin bulunmadığını vurgulayan Yanık, kompleksin yaklaşık 150 bin metrekare üzerine inşa edildiğini ve 145 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını söyledi. Bakan Yanık, ayrıca ileride ihtiyaç halinde kullanılmak üzere yaklaşık 34 bin metrekare rezerv alanın da bölgede bulunduğunu dile getirdi.

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nde 23 blok bulunacağını ve bu binalarda idari işlerden çocuk bakımevlerine, yaşlı bakımevlerinden rehabilitasyon merkezlerine kadar birçok alanda hizmet verileceğini aktaran Bakan Yanık, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla çok geniş ve özgün bir program. Darülaceze ruhunu, Darülaceze'nin özgün formunun taşıdığı anlamı buraya taşımak istedik. 23 blok yapının dışında aynı zamanda ibadethanelerimiz var. Camimiz, kilisemiz ve havramız burada da aynı şekilde olacak. İnşallah 1000 yatak kapasiteli hizmet veren bir kuruluş olacak. İhtiyaç olduğu taktirde biraz önce bahsettiğim 34 bin metrekare rezerv alanda yeni hizmet blokları yapma imkanımız da var. Dolayısıyla hem kapasitesi ve hacmi itibarıyla hem hizmet nitelikleri itibarıyla son derece özgün, örneği çok bulunmayan bir projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz."

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayalleri arasında bulunan projelerden olduğuna dikkati çeken Bakın Yanık, "Bu proje Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öngörüsüyle, talimatlarıyla başlatılmış ve hayata geçmiş bir proje. Dolayısıyla bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hayaline ortak olmuş oluyoruz. Bunun da gururunu, mutluluğunu bütün Darülaceze idare meclisi ve yapım ekibi olarak taşıyoruz." diye konuştu.

Kompleksteki kaba inşaatın kasım sonu itibarıyla bitmesinin planlandığını, ardından ince işçiliğe geçileceğini aktaran Bakan Yanık, Mayıs 2023 itibarıyla kompleksin açılışa hazır hale getirilmesinin planlandığını kaydetti.

Bakan Yanık, Darülaceze'nin Okmeydanı'ndaki mevcut yeriyle ilgili farklı tasarruf düşüncesinin olmadığını, söz konusu yerleşkesinin ana yerleşke olarak hizmetini sürdüreceğini sözlerine ekledi.