Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesinin yakalandığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2022 14:00, Son Güncelleme : 08 Kasım 2022 14:01
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Edirne'de görevli güvenlik güçlerinin, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladığı, incelemede bu kişilerin FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız