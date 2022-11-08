'Korona'da aralıkta artış olabilir, kalabalık ortamda maske takılmalı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca, Koronavirüs ile ilgili olarak

"Aralık ayında artış olabilir. Tedbiri elden bırakmadan aşıların olunması gerekiyor. Riskli kişiler kalabalık ortamda maske takmalı"

sözlerini kullandı.

Koca, sağlık çalışanlarına teşvik ödemesiyle ilgili soruya, "Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak" diye cevap verdi.

"Özel hastanelerin muayeneler üzerinden sistemi delmesine izin vermeyeceğiz"

Bakan Koca, hekimlerin özel hastanelerde (muayene hekimlerinin) ameliyat yapmasının kısıtlandığı iddiasına ilişkin ise,

"Muayenehanelerle ilgili şu anda bir çalışma yok. Ama özel hastanelerin muayeneler üzerinden sistemi delmesine izin vermeyeceğiz"

dedi.