Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayını 6'lı masa, 6 namuslu lider belirleyecek

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyük bir uyuşturucu sorununun bulunduğunu savunarak, Adalet Bakanlığı verilerine göre 2020'de 314 bin 466 olan açılan uyuşturucu dosyası sayısının, 2021'de 422 bin 479'a çıktığını ileri sürdü.

Türkiye'nin uyuşturucu batağına sürüklendiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Biz boşuna söylemiyoruz, ülkede ciddi bir çürüme var. Türkiye'yi yönetemiyor. Saray ayrı havada, bürokrasi zaten bırakmış. Bürokrat arkadaşlarıma, asker, sivil, polis, herkese çağrı yapıyorum; ülkenize sahip çıkın, hiçbir yanlış işlemin altına sakın imza atmayın." diye seslendi.

Kılıçdaroğlu, bu sorunları dile getirdiği için kendisinin susturulmaya çalışıldığını ancak geri adım atmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Taşeron sermayedarları buldular, 'Bay Kemal'i siz yıpratın, finansmanı da bizden' dediler. Bunu da çok iyi biliyoruz. Kimleri bulduğunu da kimlerin finanse ettiğini de çok iyi biliyoruz. Sureti muhalefetten görünen ama bu kirli sermayelerle çalışanların tamamını da biliyoruz. Hiç kimse endişelenmesin, Türkiye'yi bütün alanlarda kirlilikten arındırmak Bay Kemal'in boynunun borcudur. Bunlara sesleneyim; Cumhurbaşkanı adayını bu taşeron sermayedarlar değil, 6'lı masa belirleyecek. 6 lider, 6 namuslu lider belirleyecek cumhurbaşkanlığı adaylığını. Gidin bunu 5'li çetelerinize söyleyin."

Devletle değil, uyuşturucu tacirlerine ve uyuşturucu baronlarına yol açanlarla kavgalı olduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Polisler benim canım ciğerim, polislerle hiçbir sorunum yok zaten. Onlar Bay Kemal'in ne olduğunu biliyorlar. Polislerin hakkını, hukukunu Bay Kemal'in sonuna kadar savunduğunu da biliyorlar. Onlara robot muamelesi yapan iktidarın kim olduğunu da biliyorlar, sarayın da benim de ne olduğumu gayet iyi biliyorlar. Hiç kimse endişe etmesin. Burada bir parantez açmak isterim; polislerimizi intihara sürükleyen, onları hiçe sayan, robot gibi gören kirli bir yapı, şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı siyasi yasaklı yapmaya çalışıyor. Açık ve net söylüyorum; Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır, boğazınıza takılır ve kalır. Biz, Ekrem İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin temiz paraya ihtiyacının olduğunu, temiz bir iktidarın da temiz parayla ülkesine yatırım yapmak isteyeceğini söyledi.

- "Bay Kemal temiz parayı buldu"

"Evet geziyorum, gidiyorum, konuşuyorum ama hiç kimse endişe etmesin bu kardeşiniz Bay Kemal temiz parayı buldu. Bundan emin olmanızı isterim." diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temiz para, eko yatırım veya yeşil yatırımlar, teknolojik yatırımlar, ülkenin girişimcilerine destek veren yatırımlardır. Çevre dostu teknolojileri ve uygulamaları destekleyen veya sağlayan şirketlere yatırım yapan, sosyal açıdan sorumluluk hisseden yatırımlardır. Bu para vatan evlatlarına gider, çocuklar sokaklardan toparlanır. 'Siz bizim istediğimiz çevre dostu, o ekosistemi oluşturan yatırımları yapın, biz size her türlü desteği vereceğiz' diyen dünyada büyük fonlar, büyük paralar var. Bu para sadece Türkiye için değil, dünyanın her tarafına bir şekilde gidiyor. Çok düşük faizli bir para ama bu paranın size gelmesi için kara paranın, kirli paranın, uyuşturucu parasının olmaması lazım. O nedenle temiz para Türkiye'den çekildi. Yatırımlar da büyük ölçüde Türkiye'den çekildi. Erdoğan'a söyleyeyim; ben bu parayı buldum. O , 'Nereleri geziyorsun' diye soruyor. Sen nereleri gezdiğimi zaten bilemezsin ki. Ben senin gittiğin yerlere gitmem ki. Sen baronlarla konuşursun, ben konuşmam, ben ülkemi düşünürüm. 5 trilyon dolar yatırımcı parasıyla konuştum İngiltere'de, 5 trilyon dolar yatırımcı parası olan kurumlarla görüştüm."

Kılıçdaroğlu, bu parayı bulmanın yeterli olmayacağını, gençleri bu parayla buluşturacak arabulucu beyinlere ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, bu nedenle ABD, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerdeki en yetenekli Türk beyinlerle görüştüğünü ve büyük bir koalisyon kurduğunu aktardı.

Türkiye'nin teknoloji devrimini kaçırması durumunda ağır bedeller ödeyeceğini savunan Kılıçdaroğlu, "5 trilyon dolarlık sermaye var, gelmek, yatırım yapmak istiyor ama temiz bir ortam, adalet, hukuk, can ve mal güvenliği ve en önemlisi saydam bir devlet istiyor. Bunu yapacağız arkadaşlar. Teknolojiyi üretenlerle veya üretmek isteyen girişimcilerle onları bir araya getireceğim. Para da Bay Kemal'den diyeceğim." sözlerini sarf etti.

- "Nefsine hakim olmayan hiç kimseyi yanımda tutmayacağım"

Vatandaşlara "Kasım'ı bekleyin" çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi 21. yüzyılın yıldızı haline nasıl getireceklerini anlatacaklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Ayağa kalk Cumhuriyet Halk Partili, ayağa kalk Türkiyem, diyorum. Nefsine hakim olanların iktidarı geliyor. Nefsine hakim olmayan hiç kimseyi yanımda tutmayacağım, isterse 40 yıllık arkadaşım olsun. Bay Kemal'in yanında, kula kulluk edenler asla yer almayacak, dalkavuklar olmayacak. Bay Kemal'in yanında sizler olacaksınız, vatanseverler olacak. Durma Cumhuriyet Halk Partili, korkma ve kaygılanma; bedeli ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun mutlaka ama mutlaka kazanacağız." diyerek, sözlerini tamamladı.