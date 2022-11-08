Akraba olan iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı
İstanbul Esenyurt'ta akraba oldukları öğrenilen 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2022 18:58, Son Güncelleme : 08 Kasım 2022 19:07
Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Fatih Mahallesi 879. Sokak'ta akraba oldukları öğrenilen 2 grup arasında çıkan taşlı-sopalı kavga, daha sonra silahlı çatışmaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çatışmada Selami A. hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Bu arada, olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız