SPK, 40 uzman yardımcısı ve 10 bilişim uzman yardımcısı alacak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından SPK Meslek Personel Yardımcılığı Giriş Sınavı duyuruldu.

SPK'nın internet sitesinde yer alan ilana göre, Kurulun Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8'inci derece kadrolara atanmak üzere, 40 uzman yardımcısı ve 10 bilişim uzman yardımcısı alınacak.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Yazılı sınava KPSS puan türünden başarı sırasına göre aday çağrılacak.

Başvurular dijital ortamda 12-25 Kasım döneminde alınacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet (Sermaye Piyasası Kurulu/Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresleri üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Yazılı sınav Ankara ve İstanbul'da yapılacak. Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulacak. Yazılı ve sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saatlerine ilişkin bilgiler Kurulun resmi internet sitesinde "www.spk.gov.tr" ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu'nda "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" ilan edilecek.

Sınavla ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacak.

Öte yandan, Kurul tarafından 3-4 Eylül 2022 tarihlerinde yazılı aşaması yapılan Meslek Personel Yardımcılığı Giriş Sınavı'nda süreç devam etmekte olup, sözlü aşamasının yapılacağı yer ve tarih adaylara ayrıca duyurulacak.