Bakan Yanık, eşi vefat eden kadınlara yapılacak desteğin detaylarını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TRT Haber'de gündeme dair merak edilenleri yanıtlıyor.

Bakan Yanık'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri 150 dönüm alan üzerine kuruluyor. Dünyada bunun örneği yok. Yaklaşık bin kişi kapasiteli olacak. Mayıs 2022'de temelini attık ve bu ay itibariyle kaba inşaat bitecek. Mayıs 2023'te bitirmeyi ön görüyoruz.

Bu proje kapasitesi itibariyle çok önemli. Çocuk, yaşlı, rehabilitasyon birimleri var. Yatay mimari olarak tasarlandı. Farklı inanç grupları için cami, kilise ve havra bulunacak. Yan yana, bir arada devlet koruma şemsiyesinin altında kimliğine bakılmaksızın ihtiyacı olan herkese kapı açılacak.

Ulaşım açısından da çok merkezi, ziyarete gelecekler açısından da kolay bir mevki.

Yatağa bağımlı sakinlerimiz için odalar yüksek tavanlı ve bahçe manzaralı olacak. Bu detaylara kadar düşünülmüş bir proje. Bu proje Cumhurbaşkanımızın projesi. Ne kadar büyük bir öngörü olduğunu sonrasında fark ettik. Yaşlılarımızın aktif yaşlanması için çaba sarf ediyoruz. Bunun için sağlık ve bakım kısmını ihmal etmememiz gerekiyor.

Nüfus oranına göre ihtiyacı olan her yerde bu tarz projeler kuracağız.

Eşi vefat eden kadınlara destek

Yardımlarımızı ihtiyacı tespit ederek yapıyoruz. Eşi vefat eden ve 3 çocuğu olan sosyal yardım alan kadınlara da barınma desteği de bu saha gözleminde ihtiyacı ortaya çıkmış bir proje. Bakım sorumluluğu annede olan bir anneden bahsediyoruz. Burada ihtiyacı karşıladığımızda bir sonraki durumda kapsamı genişleteceğiz.

Temel ihtiyaç zincirinin başında barınma gelir. Biz buradan başladık. Toplam ayırdığımız bütçe 607 milyon TL. Sosyal yardım kanunu kapsamında hane başına 300 bin lira olacak geri kalanını belediyeler ve hayırseverler karşılayacak. Konutları satın alma ya da yeniden inşa etme olarak belirledik. 80 metrekare ile sınırladık. İhtiyaçları bittiğinde onların yerine başkası gelecek.