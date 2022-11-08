Top toplayıcı çocuk PFDK'lık oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi maçta top toplayıcı olarak görev alan sarı-kırmızılı takımın altyapısı oyuncusu Mert Efe Batmaz'ı PFDK'ya sevk etti.

TFF Hukuk Kurulu'ndan yapılan açıklama:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi MERT EFE BATMAZ'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.11.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

"AYAĞIMDAN TOPU AL DEDİ"

Beşiktaşlı Tayfur Bingöl derbide gerginliğe neden olan o anları maçtan sonra yayıncı kuruluşta şu sözlerle anlatmıştı;

"Futbolcuların reaksiyonları, maç içinde yüksek olur. Karşı top toplayıcı çocuk, 'Ayağımdan topu al' dedi, 15-20 metre var. Biz bir arma taşıyoruz. Böyle seviyede futbol oynanan yerlerde bunun eğitimi verilmeli, azaltılmalı. Oyunu duraklatmak amaçlı top verilmiyor. Bunun eğitimi verilmeli."