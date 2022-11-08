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Bakan Çavuşoğlu: Atamaları liyakatle yapıyoruz, sizin döneminizdeki gibi torpil yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, atamaların liyakatle yapıldığını belirterek, "İçeriden de var dışarıdan da var. Tekrar atamayı daha önceki görevine göre yapıyoruz. Sizin döneminizdeki gibi torpiller yok bizde" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2022 21:58, Son Güncelleme : 08 Kasım 2022 23:00
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Bakan Çavuşoğlu: Atamaları liyakatle yapıyoruz, sizin döneminizdeki gibi torpil yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, bakanlığının 2023 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Suriye ile siyasi düzeyde herhangi bir planlanmış görüşmenin olmadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Kıbrıs ve Yunanistan konusunda ABD'nin terazisi bozuldu. Bu konuda da hep birlikte mücadele etmemiz lazım. ABD'ye gerekli uyarıları yaptık. Son zamanlarda daha dengeli açıklamalar yapmaya başladılar ama bu yetmez. Bununla tatmin olmamız mümkün değil" diye konuştu.

"Bütün büyükelçiler bakanlığımıza çağrıldı, gerekli uyarılar yapıldı"

Vize taleplerinde yaşanan sıkıntılara ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "Vize sorunu hepimizin sorunu. Elinizi vicdanınıza koyun. Bu vizeyi geciktiren ülkelerin hangisine açıkça eleştiri yaptınız? Burada bizi suçlamaya kalkıyorsunuz. Sürekli görüşüyorsunuz, kaç defa baskı yaptınız? Kaç defa bizim çabalarımıza destek verdiniz. Bir sürü temaslarda bulunduk. Bakanlarla görüştük. En sonunda tüm büyükelçileri Bakanlığımıza (Bakan Yardımcısı) Sedat (Önal) bey ve (Bakan Yardımcısı) Faruk (Kaymakcı) bey çağırdılar. Gerekli uyarıları yaptılar ve gereğini de yapacağımızı kendilerine söylediler. Nitekim ABD dahil bazı ülkeler hızlandırmaya başladı ama yetmez" açıklamasında bulundu.

"Fiyatların oluşması için Türkiye bir merkez olma özelliğini zaten kazanmış"

Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye'ye 'gaz merkezi' kurulması önerisi konusunda ise, "Ben burada bir tehdit görmüyorum. Bu teklifin hedefi Avrupa piyasaları. Biz şu anda yüzde 60'tan yüzde 40'a 44'e düştük Rusya'ya bağımlılıkta. Çünkü çeşitliliğimizi artıyoruz. Fiyatların oluşması için Türkiye bir merkez olma özelliğini zaten kazanmış. Avrupa'dan bir talep yoksa zaten bir boru hattı inşa etmesinin zaten bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

"Hiç vatandaşlardan bu sene gaz kesintisi olacak, bu sene gazımız elektriğimiz olmayacak diye evet fiyatlardan şikayet ediyorlar ama bir endişe getiren duydunuz mu?" diye soran Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Gazım yok diye bir endişesi var mı? Bu nedendir biliyor musunuz? Yıllarca izlediğimiz akıllı stratejik politikaların bir neticesidir. Avrupa'da 19'a 20'ye sabitledir sayın (HDP İstanbul Milletvekili Garo) Paylan. Çünkü tasarruf etmek zorunda sıkıntı var. Bu sene çözüm bulamazlarsa rezervleriyle kışı geçirirler ama gelecek sene daha büyük sıkıntı var. Biz Türkiye olarak sadece kendimizi düşünmüyoruz."

F-35 konusunda bir şey söylemenin zor olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, F-16 konusunda görüşmelerin sıkıntısız devam ettiğini bildirdi.

"İç hukuk yolu işliyor"

Osman Kavala konusunda sorulan soruya ilişkin ise Bakan Çavuşoğlu, "Mahkeme teknik olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını uygulamıştır. Diğer suçlardan dolayı tutukluluğu devam etmiştir. O suçlamalardan dolayı da bir hüküm yemiştir. İç hukuk yolu işliyor. Hoşunuza gitse de gitmese de bu bir gerçektir" dedi.

"Türkiye'de kim para aklıyor da Türkiye'yi töhmet altında bırakıyorsunuz?"

FATF'ın Gri Listesi konusunda Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirdiğine değinen Bakan Çavuşoğlu, "Arkadaşlar Türkiye'de kim para aklıyor da Türkiye'yi töhmet altında bırakıyorsunuz? Söylediğiniz şeyler kabul edilebilir şeyler değil. Türkiye'de kaç tane oligarkın parası var şu anda da bunu söylüyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

"Sizin döneminizdeki gibi torpiller yok"

1927 yılında Dışişleri Bakanlığına dışarıdan atama yapılabileceğine dair kanun çıktığını söyleyen Çavuşoğlu, "Biz (atamaları) liyakatle yapıyoruz. İçeriden de var dışarıdan da var. FETÖ'den dolayı biraz da eleman sıkıntımız var. Ama bu dışarıdan atamaya mazeret olsun diye söylemiyorum bunu. Tekrar atamayı daha önceki görevine göre yapıyoruz. Sizin döneminizdeki gibi torpiller yok bizde" şeklinde konuştu.

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