Kayseri'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Kayseri'nin Talas ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2022 23:24, Son Güncelleme : 08 Kasım 2022 23:26
İlçenin Yukarı Mahalle Komando Caddesi'nde İ.Ü. yönetimindeki 38 AHH 737 plakalı otomobil ile İ.K. idaresindeki 38 ABP 456 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sürücülerin yaşamını yitirdiği kazada, yaralanan O.K, O.K, K.A, K.K, G.K. ve M.H.K. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız