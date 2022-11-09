9 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'de kadın girişimcilerle bir araya gelecek, Başbakanlık Veri Merkezi'nde düzenlenecek toplu açılış ve lansman törenine katılacak.

(Güzelyurt/Lefkoşa)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurulda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2023 yılı bütçesi ele alınacak.

- İYİ Partinin Meclis Grup toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/14.00/10.00/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türk Devletleri Teşkilatı 11. Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

(Semerkant)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Güzelyurt - Lefke Yolu, Balalan - Yenierenköy Yolu ve Köy Yolları projesi kapsamında tamamlanan 90 kilometrelik yolun açılış törenin de yer aldığı toplu açılış ve tanıtım törenine iştirak edecek.

(Lefkoşa)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Çimkent Fahri Başkonsolosluğunun açılış törenine katılacak.

(Çimkent)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov ile görüşecek.

(İstanbul/13.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sabah Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu ve Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni ile Zeytinburnu Spor Merkezi Temel Atma Töreni'ne katılacak. Bakan Kasapoğlu, "Deprem Anı, Çök Kapan-Tutun Tatbikatı"na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/12.30/Ankara/21.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'na Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor, Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare, Bitexen Giresunspor-Ankaraspor, HangiKredi Ümraniyespor-Efeler 09 FK, Eyüpspor-Düzce Cam Düzcespor, Beşiktaş-Serik Belediyespor, Manisa FK-23 Elazığ FK, Altınordu-Bodrumspor, Beyçimento Bandırmaspor-Teco Karacabey Belediyespor, Dyorex Boluspor-Tarsus İdman Yurdu, Yılport Samsunspor-Adanaspor, Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor ve Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.00/14.00/Giresun/13.00/İstanbul/13.00/14.00/21.00/Manisa İzmir/Balıkesir/Bolu/14.00/Samsun/15.00/Antalya/17.00/Gaziantep/19.00)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 3. haftasında A Grubu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding, Yunanistan'ın Olympiakos SFP takımını konuk edecek; B Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fransa'nın Basket Landes ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Landes/21.30)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 3. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, C Grubu'nda Slovakya'nın Piestanske Cajky takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Piestany/20.00)

5- Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının mücadelesi başlayacak; E Grubu'nda Ziraat Bankkart, deplasmanda Almanya'nın SWD Powervolleys Düren takımıyla karşılaşacak.

(Düren/22.00)

6- Voleybol 2023 Erkekler CEV Kupası son 32 turunun ilk maçlarında Fenerbahçe HDI Sigorta, Romanya'nın SCM Craiova takımıyla deplasmanda karşılaşacak, Galatasaray, Avusturya'nın Union Raiffeisen Waldviertel ekibini konuk edecek, Arkas Spor da Belçika'nın Caruur Volley takımıyla deplasman mücadelesine çıkacak.

(Craiova/19.00/İstanbul/19.30/Gent/22.30)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 3. hafta maçları yapılacak. Fenerbahçe Opet-Sarıyer Belediyespor, Türk Hava Yolları-Kuzeyboru, Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor, Sigorta Shop-PTT, İlbank-VakıfBank, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/13.00/15.30/18.30/Ankara/15.00/17.30/Adana/17.30/Bolu/18.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 7. haftası 2 maçla tamamlanacak.