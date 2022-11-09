Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.

CUMHURBAŞKANI

MAL MEMURLARININ KAYYIMLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/4/2009 tarihli ve 2009/14954 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,"

"d) Kayyımlık bürosu: Kayyımlık işlemlerini yürütmek üzere doğrudan çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürüne bağlı olarak kurulan milli emlak dairesi başkanlığı, milli emlak müdürlüğü veya milli emlak şefliğinde görevli memurlardan oluşturulan büroyu,"

"f) Mahallin en büyük mal memuru: Her ilin merkez ve ilçeleri için çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürünü,"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "defterdarlık muhasebe" ibaresi "Bakanlık müfettişlerine ve milli emlak" şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan "Bakanlıkça" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlıkça" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "defterdarlık birimleri" ibaresi "milli emlak" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "defterdar yardımcısına, veya kayyımlık bürosu görevlilerine" ibaresi "milli emlak dairesi başkanına, milli emlak/emlak müdürüne, ilçelerde milli emlak müdürüne veya milli emlak müdür yardımcısına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Kayyım tarafından yetki devredilen veya görevlendirilen;

1) Milli emlak dairesi başkanı için yüzde yüzünü,

2) Milli emlak/emlak müdürleri ve kayyımlık bürosu kurulan illerde büro başkanı için yüzde yetmişbeşini,

3) Milli emlak/emlak müdür yardımcıları için yüzde altmışbeşini,

4) Diğer milli emlak görevlileri için yüzde altmışını,"

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.