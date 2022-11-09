Masa göründü: ABD telkin etti Zelenski 'müzakere' dedi

8 aydır devam eden Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde, en az savaşan taraflar kadar yıpranan Ukrayna müttefikleri, çatışmayı sona erdirecek müzakere masasının oluşması için girişimleri hızlandırdı. Geçtiğimiz günlerde Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin, Rusya ile müzakereleri aleni bir şekilde reddeden Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'yle kapalı kapılar ardında yaptığı görüşmelerde, "Rusya ile masaya otur" baskısı yaptığını yazmıştı. Sonraki günlerde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Kremlin ile gizli görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Beyaz Saray, Kremlin ile arka kapı diplomasisi (kamuoyuna paylaşılmadan yapılan görüşme) gerçekleştirdiğini doğruladı. ABD Kongre'sinin bankalara, "Yaptırımlara rağmen Rusya ile çalışmaya devam edin" çağrısında bulunması, kısa vadede Rusya ile gergin olan ilişkilerin normalleşme sürecine girebileceği yorumuna neden oldu.

ABD GÖRÜŞMELERİ DOĞRULADI

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Washington ile Moskova arasındaki iletişim kanallarının Ukrayna'daki savaşa karşın açık olmaya devam ettiğini doğruladı. New York'ta konuşan Sullivan, Kremlin ile temasın, ulusal çıkarlar için sürdüğünü söyledi. Daha önce Sullivan'ın Rus mevkidaşı Nikolay Patruşev ve Kremlin Dış Politika danışmanı Yuri Uşakov ile geçen aylarda görüştüğü yazılıyordu. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karin Jean-Pierre de, "Rusya ile iletişim kanallarını açık tutmaya özen gösteriyoruz" açıklamasında bulundu. "Ukrayna olmadan, Ukrayna hakkında görüşme yapmayacağız" diyen Jean-Pierre, "Ancak Rusya ile iletişim kurma kabiliyetimizin devam etmesi ve bu iletişim hatlarının kesilmemesi için görüşmenin zamanlamasını ve içeriğini korumaya özen gösterdik. Bu kapsamda da son birkaç ayda böyle ilerledik" sözleriyle, Kremlin ile perde arkasında görüşmelerin sürdüğünü itiraf etmiş oldu.

BANKALARA RUSYA İLE ÇALIŞIN TELKİNİ

Rusya ile gizli görüşmeler gerçekleştirdiği ortaya çıkan Biden yönetiminin, bir yandan da yaptırımlara rağmen bankalara, "Rus firmalarla çalışamaya edin" telkininde bulunduğu ortaya çıktı. Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre Biden yönetimi JPMorgan ve Citi Bank'ın, aralarında Gazprom'un da olduğu bazı stratejik Rus firmalarıyla iş yapmaya devam etmesini istedi. ABD Kongresi vekilleri Eylül ayındaki oturumlarda JPMorgan ve Citi CEOlarını Rus firmaları ile iş yapmaktan kaçınmaları yönünde sert bir şekilde uyarmıştı. Söz konusu gelişme, "ABD kapıları kapatmıyor" yorumuna neden oldu.

AVRUPA'DA İLK GERİ ADIM HOLLANDA'DAN

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra 27 Avrupa Birliği ülkesi dahil birçok dünya ülkesi Rusya'ya karşı ekonomik yaptırım ve ambargo kararı almıştı. Birbiri ardına sert yaptırım paketleri duyuran Avrupa'dan da ilk geri adım geldi. Hollanda, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları geri çekme kararı aldı. Hollanda devletinin Rusya'ya uygulanan 91 yaptırımdan çekildiği belirtiliyor. Söz konusu karar ile birlikte, Rus bayraklı 34 gemiye uygulanan yaptırım kaldırıldı ve Hollanda limanlarına yanaşmalarına izin verildi. Dondurulan 13 Rus malvarlığı geri iade edildi. 25 Hollanda şirketine, Rus gaz devi Gazprom'dan doğal gaz ve enerji anlaşması yapması için izin verildi. Toplam 150 Rus vatandaşına, şirketine, belediyesine, kurumuna ve eğitim kuruluşuna uygulanan yaptırımlar kaldırıldı.

ZELENSKİ ŞARTLARINI SIRALADI

Öte yandan , Putin ile müzakereyi reddeden Zelenski'de tutumunu yumuşattı. Ukrayna lideri Rusya ile görüşmelere açık olduğunu, ancak şartların sağlanması gerektiğini kaydetti. Zelenski, Ukrayna'nın sınırlarının korunması gerektiğini belirtti ve Rus saldırılarını telafi edecek ve savaş suçlarından sorumlu olanları cezalandıracak 'gerçek' müzakerelere açık olduğunun altını çizdi. Geçtiğimiz günlerde Washington Post gazetesinin isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, Biden yönetiminin Kiev'den, "Putin'le müzakereleri aleni bir şekilde reddetmek yerine barış görüşmelerine açık oldukları sinyali göndermelerini" istediğini yazmıştı. Gazete, Batı koalisyonunda "Ukrayna yorgunluğu" yaşandığını belirtmişti.