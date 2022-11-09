Cezayı ödemiyor lisans iptal oluyor: İstasyon sahiplerini kiracı yakıyor

Akaryakıt istasyonunu kiraya veren ve kiracısının yasa dışı eylemi nedeniyle istasyonu kapatılan mülk sahiplerinin yaşadığı mağduriyet sürüyor. Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte istasyonunu kiraya veren mülk sahipleri, kiracısının 'sahte belge düzenleme' gibi yasa dışı eylemleri sebebiyle büyük mağduriyet yaşıyor.

İNCELEME BİTMEDEN LİSANS VERİLMİYOR

Söz konusu düzenlemeye göre; yasa dışı eylem dolayısıyla kapatılan istasyonların, 'sahte belge düzenleme' fiiline karışmayan mülk sahipleri, kiracısının verilen cezayı ödememesi durumunda yeniden lisans alamıyor. İlgili madde uyarınca kiracıya verilen idari para cezaları ödenmediği müddetçe, tesis için lisans verilmiyor. İlgili düzenleme, suç oluşturan eylemlere ilişkin vergi incelemesi sonuçlanıncaya kadar söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye lisans verilmeyeceğini hükme bağlıyor.

MÜLK SAHİPLERİ MAĞDUR

Bu mağduriyeti yaşayan mülk sahiplerinden biri de Ömer Faruk Balaman. Isparta'da akaryakıt istasyonunu kiraya vermesinin ardından, kiracısının yasa dışı eylemleri nedeniyle istasyonu kapatılan ve tesisine lisans verilmeyen Ömer Faruk Balaman, mağduriyetlerinin giderilmesi için düzenleme beklediğini ifade etti.

SUÇLU İLE SUÇSUZU AYIRT EDECEK DÜZENLEME İSTİYORUZ

Suçlu ile suçsuzu ayırt edecek bir düzenleme istediklerini belirten Ömer Faruk Balaman, "Kiracım ile kira sözleşmesinden başka hiçbir hukuki bağlantım olmamasına ve hatta ilgili tarihli düzenlemeden çok önce kiraya verdiğim ve fiilen ilgili tarihli düzenlenmeden önce tahliye davası açıp kazanmama rağmen başka birisinin işlediği bir suçtan dolayı mülk sahiplerine kendi mülkünü kullanamama cezası verildi. Bu sebeple topyekün cezalandırma yerine suçlu ile suçsuzun ayırt edilmesini ve hakkaniyet çerçevesinde yaşadığımız mağduriyetin giderilmesi için Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na 2019'da sektöre yönelik getirilen af düzenlemesine benzer bir düzenleme yapılmasını, kanun maddesinin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.