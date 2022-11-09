Uyuşturucu satıcılarına Türkiye'den geçit yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün Bursa'da zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyon sonrası yaptığı açıklamada bu konuda kararlılık sözü verdi. Uyuşturucuyu bitirmek için ant içtiklerini belirten Soylu "Avrupa'da uyuşturucu serbest ama biz buna müsaade etmeyiz" dedi. Onun bu sözlerinin doğruluğu 2022 Avrupa Uyuşturucu Raporu'na da yansıdı. Rapora göre Avrupa ile Türkiye'de bu sene ele geçirilen uyuşturucu miktarları şöyle:

Türkiye'de bu yılın 11 ayında 198 bini aşkın uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 252 bin 590 şüpheli yakalandı. Bunlardan 22 bin 136'sı tutuklandı. Bütün bu operasyonlar sayesinde uyuşturucu kaynaklı ölümler de azaldı.

EMRAH ÖZCAN