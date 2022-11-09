İş arayanlar rahat iş istiyor

Türkiye'de işsizlik 4 yıl aradan sonra yeniden tek haneye düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerine göre; işsizlik oranı, 0,4 puanlık azalışla yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam oranı ise 0,5 puanlık artışla yüzde 47,9 oldu. Ancak bazı sektörlerde hala eleman açığı devam ediyor. Son yıllarda üretim ve ihracatla büyüyen Türkiye'de sanayi sektörü kalifiye eleman bulma sıkıntısı yaşıyor. İş arayanlar ağırlıklı olarak sağlık, perakende ve mağazacılık sektörlerini tercih ediyor. Bu çıkmaz, 'iş beğenmeme' sorununu doğuruyor.

Eleman.net sitesinin gazetemize özel hazırladığı çalışmaya göre; bugün işveren en fazla hizmet, imalat-sanayi, lojistik ve gıda sektörlerinde eleman arıyor. İş arayanlar ise; sağlık, gıda, mağazacılık ve hizmet sektörlerini tercih ediyor.

KAAN ZENGİNLİ