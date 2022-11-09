Devlet unu 2.950 TL sübvanse ediyor

Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularına cevap veren Bakan Kirişci "Biz zaten 7.450 liradan buğdayı üreticiden aldık. Şimdi onlara 4.500 liradan veriyoruz. Yani, ekmek yapan fırıncının kullanacağı unu, ton başına 2.950 lira TMO olarak sübvanse ediyoruz. Dolayısıyla bizim üreticilere ödediğimiz paranın 2.950 lira altında bir fiyatla bunu un sanayicisine verip 'Sen de un yap bundan, bu unu da fırınlara ver' dediğimizde biz görevimizi bakanlık olarak yapmış oluyoruz. Zaten şu anki maliyet içinde unun payı yüzde 27. Yüzde 27'nin dışında eğer bir fiyat artışı varsa o bizi ilgilendiren bir husus değil" dedi.

'Tahıl koridorundan az gelişmiş ülkelere tahıl gönderme' konusuyla ilgili de Kirişci "Bizim atıl bir kapasitemiz var; Mesela un, makarna, irmik ve bulgur sanayinde.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ