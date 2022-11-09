Köpekten kaçtı, otomobil çarptı
Başıboş köpekler bu defa Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dehşet saçtı. 11 yaşındaki çocuk köpeklerden kaçarken arabanın altında kaldı. Talihsiz çocuğun durumu ağır, tedavisi sürüyor.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 09 Kasım 2022 08:15, Son Güncelleme : 09 Kasım 2022 09:31
11 yaşındaki çocuk köpekten kaçarken kendini yola atınca arabanın altında kaldı. Cumartesi günü Çorlu-Çerkezköy yolunun Kızılpınar mevkiinde kaldırımda yürüyen üç çocuğun üzerine doğru köpekler koştu.
EFEKAN CAN HAVLİYLE KENDİNİ YOLA ATTI
Çocuklar panikle kaçışırken 11 yaşındaki Efekan Demir, can havliyle kendini yola attı. Bu esnada yoldan geçen bir otomobil, Efekan'a çarptı. Feci kaza sonrası bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
TALİHSİZ ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR
Ağır yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar tespit edilen çocuğun tedavisi sürerken gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız