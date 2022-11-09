Hollanda'da cinsel istismara maruz kalan çocukların yüzde 35'i tekrar mağdur oluyor

İnsan Ticareti ve Çocuklara Yönelik Cinsel Şiddet Ulusal Raportörü'nün, 2017-2021 dönemine ilişkin çocuklara yönelik cinsel istismar raporu yayımlandı.

Raporda, ülkede 2020'de yaşları 15 ila 17 olan yaklaşık 95 bin kız ve 34 bin 500 erkeğin, en az bir kez cinsel istismara uğradığı belirtildi.

Bunun söz konusu yaştaki kızlarda yüzde 37,8'e, erkeklerde yüzde 13,4'e tekabül ettiği kaydedildi.

Cinsel istismara maruz kalan yaşları 13 ila 17 olan çocukların yüzde 35'inin beş yıl içinde yeniden mağdur olduğu ifade edilen raporda, bu oranın yaşları 0 ila 12 olan çocuklarda ise yüzde 14 olduğu belirtildi.

Ortaya çıkan tablonun "endişe verici" olduğu dile getirilen raporda, çocuklara yönelik cinsel istismarla mücadelede birçok alanda yetersiz kalındığı ve çocukların çoğu zaman tekrar mağdur olduklarına işaret edildi.

Raporda mağdurların yardım alma konusunda nereye başvurmaları gerektiğinin belirsiz olduğu bilgisi paylaşıldı.