ABD'de Senato'da Cumhuriyetçiler 17, Demokratlar 10 sandalye kazandı

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı adliyeye sevk edildi
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı adliyeye sevk edildi
Sigortam.net'ten BeIN CONNECT Aboneliği Hediye
Sigortam.net'ten BeIN CONNECT Aboneliği Hediye
Sponsorlu İçerik
Pensilvanya Senatör adayı Dr. Mehmet Öz seçimi kaybetti
Pensilvanya Senatör adayı Dr. Mehmet Öz seçimi kaybetti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret için araştırma başlattı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret için araştırma başlattı
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu
Kurtulmuş'tan ümitlendiren 'asgari ücret' açıklaması
Kurtulmuş'tan ümitlendiren 'asgari ücret' açıklaması
İş arayanlar rahat iş istiyor
İş arayanlar rahat iş istiyor
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' Resmi Gazete'de yayımlandı
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' Resmi Gazete'de yayımlandı
Bursa'da yangın: 8'i çocuk biri kadın 9 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da yangın: 8'i çocuk biri kadın 9 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan: Büyük kazanımlar sağlayacak hazırlıklarımız var
Erdoğan: Büyük kazanımlar sağlayacak hazırlıklarımız var
Kapsam dışında kalan 2 sağlık grubu daha teşvik ödemesi alacak
Kapsam dışında kalan 2 sağlık grubu daha teşvik ödemesi alacak
Bakan Yanık: 600 şehit ve gazi yakını ataması yapılacak
Bakan Yanık: 600 şehit ve gazi yakını ataması yapılacak
SPK, 40 uzman yardımcısı ve 10 bilişim uzman yardımcısı alacak
SPK, 40 uzman yardımcısı ve 10 bilişim uzman yardımcısı alacak
Bakan Varank'tan, 'Togg' iddialarına görüntülü yanıt
Bakan Varank'tan, 'Togg' iddialarına görüntülü yanıt
42 madencinin hayatını kaybettiği müesseseye iki yeni atama
42 madencinin hayatını kaybettiği müesseseye iki yeni atama
Bakanlıktan 'Singapur'da Türk markalı ürünlere izin verilmemesi' iddialarına yanıt
Bakanlıktan 'Singapur'da Türk markalı ürünlere izin verilmemesi' iddialarına yanıt
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı gözaltına alındı
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı gözaltına alındı
Bakan Kurum: Konut fiyatları düşmeye başladı
Bakan Kurum: Konut fiyatları düşmeye başladı
TOF Başkanı Yıldırım: Kazaların yüzde 90'ı sürücü hatası
TOF Başkanı Yıldırım: Kazaların yüzde 90'ı sürücü hatası
Bakan Dönmez üçüncü nükleer santral için yer gösterdi
Bakan Dönmez üçüncü nükleer santral için yer gösterdi
AYM, Öğretmenlik Kanunu'nun bazı hükümlerini yarın görüşecek
AYM, Öğretmenlik Kanunu'nun bazı hükümlerini yarın görüşecek
Memur sendikasından bankaya 'promosyon' ihtarı
Memur sendikasından bankaya 'promosyon' ihtarı
Bakan Bilgin'den sözleşmeliye kadro ve asgari ücret açıklaması
Bakan Bilgin'den sözleşmeliye kadro ve asgari ücret açıklaması
Adalet Bakanlığı'nda yeni kurulan 'Daire başkanlıkları'nın yönetmeliği yayımlandı
Adalet Bakanlığı'nda yeni kurulan 'Daire başkanlıkları'nın yönetmeliği yayımlandı
Bahçeli'den 'Anayasa' açıklaması: Ya sonuca gidelim, ya da halkoyuna gidelim
Bahçeli'den 'Anayasa' açıklaması: Ya sonuca gidelim, ya da halkoyuna gidelim
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
'Türkiye Aile Desteği' ödemeleri bugün hesaplara yatacak
'Türkiye Aile Desteği' ödemeleri bugün hesaplara yatacak
Bunlar da şantajcı troller: Sosyal medyada zorbalık
Bunlar da şantajcı troller: Sosyal medyada zorbalık
KYK'larda yarın tatbikat var: 'HAY'dan mesaj gönderilecek
KYK'larda yarın tatbikat var: 'HAY'dan mesaj gönderilecek
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Advertisement
Ana sayfaHaberler Dünya

ABD'de Senato'da Cumhuriyetçiler 17, Demokratlar 10 sandalye kazandı

Şu ana kadar açıklanan sonuçlara göre hem Cumhuriyetçilerin hem Demokratların elinde 46'şar koltuk bulunuyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2022 09:15, Son Güncelleme : 09 Kasım 2022 09:16
Yazdır
ABD'de Senato'da Cumhuriyetçiler 17, Demokratlar 10 sandalye kazandı

ABD'de düzenlenen Kongre ara seçimlerinde seçime giren 35 Senato koltuğundan 17'sini Cumhuriyetçiler, 10'unu Demokratlar aldı.

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, son olarak Ohio ve Kuzey Carolina eyaletlerinde Cumhuriyetçi isimler seçimlerden galip çıktı.

New Hampshire, Oregon ve Hawaii'de ise Demokrat adayların seçimi kazanmasıyla Demokratlar ellerindeki 3 koltuğu daha korumuş oldu.

Daha önce açıklanan sonuçlara göre Florida, Alabama, Güney Carolina, Kentucky, Indiana, Arkansas, Kansas, Kuzey Dakota, Güney Dakota, Missouri, Louisiana, Idaho ve Iowa eyaletinde Cumhuriyetçi adaylar kazanmıştı. Ayrıca Oklahoma eyaletindeki 2 koltuğun da sahibi Cumhuriyetçiler olmuştu.

Öte yandan Connecticut, Illiniois, Vermont, Maryland, New York, Colorado ve California'da Demokrat isimler seçimi kazanmıştı.

Böylece şu ana kadar açıklanan sonuçlara göre Cumhuriyetçiler 17, Demokratlar 10 koltuk kazanmış oldu. Açıklanan sonuçlarla hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların elinde 46'şar koltuk görünüyor.

Ülkede 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 koltuk için halk sandık başına gitti. Senatodaki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat seçimlere girmedi.

Seçimlerde Senato'da çoğunluğun kimde olacağını özellikle, Pennsylvania ve Georgia'daki sonuçlar belirleyecek. Mevcut düzende Senatoda 50 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat senatör bulunuyor. 51 senatör sayısına ulaşan taraf, Kongrenin bu kanadında çoğunluğun da sahibi olacak.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Pensilvanya Senatör adayı Dr. Mehmet Öz seçimi kaybetti
Pensilvanya Senatör adayı Dr. Mehmet Öz seçimi kaybetti
İslamofobi futbola da yansıdı
İslamofobi futbola da yansıdı
İsveç parlamentosu terörle mücadele yasa tasarısını 16 Kasım'da oylayacak
İsveç parlamentosu terörle mücadele yasa tasarısını 16 Kasım'da oylayacak
'Bakmaktan yoruldum' diyerek, 79 yaşındaki eşini denize attı
'Bakmaktan yoruldum' diyerek, 79 yaşındaki eşini denize attı
AB, Türkiye'ye yönelik kısıtlayıcı tedbirleri 1 yıl uzattı
AB, Türkiye'ye yönelik kısıtlayıcı tedbirleri 1 yıl uzattı
AİHM, öldürülen oğulları Belçika'da 2,5 yıl morgda tutulan Türk aileyi haklı buldu
AİHM, öldürülen oğulları Belçika'da 2,5 yıl morgda tutulan Türk aileyi haklı buldu

Bu Habere Tepkiniz

POMEM'lere 12.000 öğrenci alımı yapılacak

POMEM'lere 12.000 öğrenci alımı yapılacak

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 9.600 lisans (8.160 erkek ve 1.440 kadın), 2.400 önlisans (2.040 erkek ve 360 kadın) olmak üzere toplam 12.000 öğrenci alımı yapılacağını açıkladı.
Memuriyetten çıkarma işleminde 'son savunma' alınmaması işlemi sakatlıyor

Memuriyetten çıkarma işleminde 'son savunma' alınmaması işlemi sakatlıyor

Danıştay 12. Dairesi, Memuriyetten çıkarma işleminde 'son savunma' alınmamasının işlemi sakatladığını açıkladı
Esnek Tarihli Erken Rezervasyon Kampanyası

Esnek Tarihli Erken Rezervasyon Kampanyası

https://halalparadisedidim.com/2023-erken-rezervasyon.aspx?utm_source=memurlar&utm_medium=mobil-web_advertorial&utm_term=erken_rezervasyon
39 yıl 9 ay 14 gün hizmete 40 yıl üzerinden ikramiye ödenebilir mi?

39 yıl 9 ay 14 gün hizmete 40 yıl üzerinden ikramiye ödenebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi 5434 sayılı Kanun kapsamında çalışarak emekli olan davacı tarafından, 40 yıl 14 gün çalışması olmasına karşın 39 yıl üzerinden emekli ikramiyesi ödenmesi nedeniyle eksik ödenen emekli ikramiyesinin ödenmesi talebiyle açılan davayı reddeden bölge idare mahkemesi kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
KKTC uyruklu 4/B'li personel iş sonu tazminatı alabilir mi?

KKTC uyruklu 4/B'li personel iş sonu tazminatı alabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Basın Müşavirliğinde 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında yabancı uyruklu sözleşmeli personel statüsünde mahalli katip-sekreter olarak görev yapmakta iken 10/06/2001 tarihinde yaş haddi nedeniyle sözleşmesi sona eren davacıya iş sonu tazminatı ödenmemesi işlemini hukuka aykırı bulan kararı onadı.
AYM kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?

AYM kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?

Anayasa Mahkemesinin 21/5/2008 tarih ve E.2004/83, K.2008/107 sayılı kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?
KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan KPSS Ortaöğretim Sınavına ait (2022-KPSS Ortaöğretim) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'unun erişime açıldığını duyurdu.
Memur ve emekliye refah payı geliyor

Memur ve emekliye refah payı geliyor

Emekli ve çalışanları enflasyona ezdirmemek için çalışma başlatan hükümet, yüzde 5 ila 10 arası refah payı verilmesini gündeme aldı. En düşük emekli maaşı da yükselecek. Öte yandan asgari ücret ile ilgili de çalışanları memnun edecek, nefes almalarını sağlayacak bir rakam için hesaplamalar yapılıyor. Kulislerde bu rakamın 7 bin 500- 8 bin lira aralığında olacağı belirtiliyor.
MEB, bütçe tarihinde ilk kez 'kaç öğretmen alınacak' sorusuna cevap vermedi

MEB, bütçe tarihinde ilk kez 'kaç öğretmen alınacak' sorusuna cevap vermedi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçmiş yıllardaki bütçe komisyonundaki geleneğin aksine hiçbir soruya yanıt vermedi. Yanı verilmeyen sorular arasında 'Bu yıl kaç bin öğretmen atanacak?' sorusu da yer alıyor
MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 05.09.2022 tarih ve 56682234 sayılı yazılarıyla, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan mesleki eğitim merkezi programının uygulanmasında tereddüte düşülen hususlarda 7 soruyu ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 07.10.2022 tarih ve 60278409 sayılı görüş yazısı ile bir soruyu cevaplandırdı.
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
Kurtulmuş'tan asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler

Kurtulmuş'tan asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler

"Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusuna yanıt veren Kurtulmuş, "Fiyat söylemem ama kural söylüyorum. Bir kere vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu zor süreçte vatandaşlarımızın beklentilerinin altında adım atılmadı. Bütçe disiplini içerisinde vatandaşlarımızın alım gücünü yukarı çekecek bir çalışma olacak." ifadelerini kullandı.
4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

TÜİK, Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 4 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçti.
Soğan suyunun inanılmaz faydaları!

Soğan suyunun inanılmaz faydaları!

Soğanın herhangi bir yemeğe kattığı lezzet kadar, suyunun da faydalı olduğunu biliyor muydunuz?