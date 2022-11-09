Fatih'te metruk gecekonduda insan kafatası ve kemikleri bulundu
Fatih'te metruk gecekonduda insan kafatası ve kemikleri bulundu İstanbul Fatih'te, metruk bir gecekonduda kalan evsiz kişiler çöplerin içerisinde insan kafatası ve kemikleri buldu. <
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2022 09:58, Son Güncelleme : 09 Kasım 2022 10:00
İstanbul Fatih'te, metruk bir gecekonduda kalan evsiz kişiler çöplerin içerisinde insan kafatası ve kemikleri buldu. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından bulunan kafatası ve kemik parçaları Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih Haseki Sultan Mahallesi'nde bulunan metruk bir gecekonduda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk gecekonduda yaşayan evsiz kişiler çöplerin içerisinde insan kafatası ve kemikler olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından belediyeye bağlı personel metruk gecekonduyu temizlemeye başladı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız