Termal otellerde 'ara tatil' rezervasyonları arttı

Türkiye'nin önemli termal merkezlerinden Afyonkarahisar'daki otellerde, ara tatil dönemi için aldıkları rezervasyonlarda artış yaşanıyor.

Türkiye'de termal ve sağlık turizminde 12 ay boyunca tatil imkanı sunan Afyonkarahisar, 14-18 Kasım'da ara tatilde de tercih edilen lokasyonların başında geliyor.

Yaklaşık 30 bin yatak kapasitesi bulunan kentteki aralarında beş yıldızlı otellerin de olduğu birçok tesis, okulların ara tatile girmesiyle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çevre illerden çok sayıda yerli turist ağırlayacak.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı ve İkbal Termal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan, AA muhabirine, Afyonkarahisar'daki termal otellerin her tatil döneminde ilgi gördüğünü söyledi.

Ara tatilin başlayacağı günün 15 gün öncesinden kentteki termal otellere rezervasyonların yapılmaya başladığına değinen Gümüşhan, "Ara tatilde termal otellerde her yaş grubuna uygun etkinlik, eğlence ve animasyon programı var. Afyonkarahisar'daki termal otellerimiz yılın her döneminde arz talep dengesini yakalamış durumda. Bizim hedefimiz şehrimizdeki termal otellerin memnuniyet oranlarını daha da yükseltmek. Yılın farklı aylarındaki tatil dönemlerinde otellerdeki aktiviteleri artırmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.