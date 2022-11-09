Bekçiler yılbaşından bu yana 30 bin 795 olayı suçüstü yaparak önledi

- Türkiye genelinde 81 ilde görev yapan 67'si kadın 29 bin 436 çarşı ve mahalle bekçisi, yılbaşından bugüne kadar aranan 181 bin 668 kişiyi yakaladı, 1739 kayıp kişiyi buldu, 30 bin 795 olayı suçüstü yaparak önledi.

Çarşı ve mahalle bekçileri, suçu önlemek ve suçluyu yakalamak konusunda yaptıkları çalışmalarla, kolluk görevlilerinin en büyük yardımcısı oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde 81 ilde polis ve jandarma bölgelerinde görev yapan 67'si kadın 29 bin 436 çarşı ve mahalle bekçisi, yılbaşından bugüne kadar aranan 181 bin 668 kişiyi yakaladı, 519'u 18 yaş altı olmak üzere 1739 kayıp kişiyi sevdiklerine kavuşturdu.

7245 sayılı Kanun'dan aldıkları yetkileri doğrultusunda, 4 bin 218 şüpheliyi gözaltına alan bekçiler, 20 bin 861 şüpheli hakkında adli, 48 bin 952 kişi hakkında ise idari işlem yaptı. Yapılan işlemler sonucu 25 milyon 235 bin 515 liralık idari para cezası kesildi.

Bekçiler tarafından kontrol edilen araç sayısı bu yıl, 2 milyon 765 bin 710, trafik para cezası uygulanan araç sayısı 100 bin 156, trafik para cezası miktarı ise 39 milyon 167 bin 686 lira olarak kayıtlara geçti. Aranan 599, hacizli 675 aracı tespit eden çarşı ve mahalle bekçilerinin tespitleri doğrultusunda 2 bin 453 araç trafikten men edildi.

Devriye faaliyetleri sırasında güzergahlarındaki 1 milyon 301 bin 631 iş yerini de kontrol eden bekçiler, 465 iş yerine 741 bin 695 lira idari para cezası yazdı, 228 iş yeri ise yapılan işlemlerin ardından kapatıldı. Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan ya da kalma süresi dolan yabancı uyruklu 11 bin 824 kişi de bekçiler tarafından tespit edildi.

- Kilolarca uyuşturucu yakaladılar

Görev bölgelerinde her türlü olaya anında müdahale ederek suç ve suçluyla mücadelede etkin rol oynayan çarşı ve mahalle bekçilerinin ele geçirdikleri suç unsurları da dikkat çekti.

Bekçiler, yılbaşından bu yana, 71 bin 490 sentetik ecza, 60 kilogram bonzai, 43 kilogram esrar, 7 kilogram eroin, 3 bin 45 adet ecstacy, 1985 gram afyon sakızı, 1713 kök kenevir bitkisi, 1647 adet captagon, 1607 gram kokain yakaladı.

Faaliyetler sırasında, 28 bin 667 adet tüfek kartuşu, 3 bin 52 tabanca, 1794 kuru sıkı tabanca, 646 av tüfeği ve uzun namlulu silah, 22 molotof, 3 el bombası, 1 el yapımı patlayıcı, 2 bin 947 sahte para, 4 bin 952 kesici ve delici alet, 24 bin 965 paket kaçak sigara, 735 litre kaçak akaryakıt, 472 litre kaçak içki de ele geçirildi.

- Devriye gezen bekçiler birçok suça anında müdahale etti

Görevleri gereği sürekli sokaklarda devriye atıp "görünür" oldukları için hırsızlıktan, uyuşturucu satışına, cinsel tacizden göçmen kaçakçılığına kadar birçok suça anında müdahale eden çarşı ve mahalle bekçileri, bu kapsamda 30 bin 795 olayı suçüstü yaparak önledi.

Bekçiler, 7 bin 173 uyuşturucu satışı, 2 bin 1 açıktan, 426 evden, 615 kurum ve iş yerinden hırsızlık olayına da suçüstü yaptı.

582 bisiklet ve motosikleti çalma girişimi de bekçilerin müdahalesi sonucu engellendi.

Resmi belgede sahtecilik, gasp, göçmen kaçakçılığı, yankesicilik, mala zarar verme, sahte para, insan ticareti, fuhuşa teşvik, kaçakçılık, yaralama ile kişilerin sükun ve huzurunu bozmaya yönelik suçlar da çarşı ve mahalle bekçilerinin anında müdahale ettiği suçlar arasında yer aldı.