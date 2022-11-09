Kayseri'de yaşayan Durmuş çifti 20 yıl sonra çocuk sahibi oldu

Kentteki özel bir hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Durmuş çifti, normal yollardan bebek sahibi olamayınca tüp bebek tedavisine başladı.

Daha önce 8 defa denedikleri bu tedaviden olumlu sonuç alamayan çift, özel bir tüp bebek merkezindeki Doç. Dr. Semih Zeki Uludağ'a başvurdu. Tetkikler sonucunda çiftin embriyo transferi başarıyla gerçekleştirildi ve gebelik olumlu sonuçlandı.

Sağlıklı geçen gebelik döneminin ardından sezaryenle doğum yapan Gülsen Durmuş, 4 kilo ağırlığındaki Muhammet Yakup adını verdikleri bebeğini dünyaya getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen baba Durmuş, yıllarca tüp bebek tedavisi gördüklerini, pes etmeyerek tavsiye üzerine bu merkeze başvurduklarını anlattı.

Doç. Dr. Uludağ'ın süreçte kendilerine çok destek olduğunu aktaran Durmuş, "Her geldiğimizde tüp bebek tedavisi ile ilgili sorularımıza sade ve anlaşılır yanıtlar aldık. 38+2 haftanın sonunda bebeğimizi sağlıklı şekilde kucağımıza aldık. Bebek hasretimiz son buldu." ifadelerini kullandı.

Uludağ da tüp bebek tedavisinde merkezin donanımlı, hekim ve embriyologların tecrübeli olmasının başarıyı etkilediğine dikkati çekti.