Annesinin böbreğiyle hayata tutunup sağlık çalışanı oldu

- Kayseri'de 8 yıl önce böbrek nakli ile hayata tutunan Yener Yeter, tedavi sürecinde çalışanların özverisinden etkilenerek katıldığı sağlık ordusunda 6 yıldır hizmet veriyor.

Yener Yeter (51), ağır soğuk algınlığı şikayetiyle şubat 2014'te gittiği hastanede böbreklerinin fonksiyonunu kaybettiğini ve diyalize girmezse hayatını kaybetme riski olduğunu öğrendi.

Genetik yatkınlığa bağlı yüksek tansiyon hastası Yeter, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, annesi Sabiye Yeter'in (75) böbreğinin nakledilmesiyle yeniden sağlığına kavuştu.

Özel sektörde yöneticilik yapan ve hastalık sürecinde işinden olan Yeter, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nı (EKPSS) kazanarak sağlık sektöründe çalışmaya başladı.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Biriminde 6 yıldır memur olarak görev yapan Yener Yeter, AA muhabirine, annesinin ısrarı üzerine nakli kabul ettiğini belirtti.

Annesinin rahatsızlık yaşayabileceği endişesiyle ilk başta organ naklini kabul etmediğini anlatan Yeter, "İnşallah doku tutmaz diye de içimden dua ettim. Yapılan kontrollerde uyumlu olduğu tespit edildi. Testlere başlandı, kontrol başarılı sonuçlanınca Aralık 2014'te böbrek nakli oldum. Bir günde her şey değişti, sağlığım değişmeye başladı. Bir hafta içinde gayet sağlıklı şekilde ayağa kalktım, taburcu oldum. O günden bugüne herhangi bir rahatsızlık yaşamadım." diye konuştu.

- "Bu süreçte en büyük desteği ailem ve devletten aldım"

Yeter, ameliyatın ardından EKPSS'ye hazırlandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu süreçte en büyük desteği ailem ve devletten aldım. Devletin gücünü erkekler ilk önce askere gittiğinde hisseder. İkinci de ben sağlıkta gördüm. Türkiye'nin sağlık ordusu da Türk ordusu kadar güçlü. Burada sağlıkçıların bütün gayreti, çabası ile bugünlere gelebildim. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ameliyatın ardından oturdum EKPSS'ye çalıştım. İşsiz kaldığım için sigortam yatmıyordu. Genel Sağlık Sigortasından yararlanarak bütün bu sağlık işlemlerinden faydalandım. Genel Sağlık Sigortası'nı uygulamaya koyanlardan da Allah razı olsun. Yüksek puan alınca da hiç düşünmeden Sağlık Bakanlığını tercih ettim. O günden bugüne devlet memuru olarak çalışıyorum. Bütün niyetimiz vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmak. Bu kaliteyi artırarak devam etmek."

- "Ülkemizde maalesef kadavra nakli çok düşük"

Sağlıkla ilgili herhangi bir eğitimi olmadığını aktaran Yeter, "Nakil sürecinde sağlık çalışanlarının üstün gayretini gördükten sonra ben de bu ordunun bir neferi olarak Sağlık Bakanlığına katılmaya karar verdim. Bundan da onur ve gurur duyuyorum." dedi.

Yeter, birlikte yaşadığı annesinin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, aradan 8 sene geçmesine rağmen herhangi bir ilaç kullanmadığını söyledi.

Bazı vatandaşların kendisi gibi tereddüt ettiğine dikkati çeken Yeter, "Bu konuda herhangi bir tereddüt yaşamasınlar. Zaten bütün tetkikleri yapılıyor. Devletimizin bütün imkanları da seferber ediliyor. Ülkemizde maalesef kadavra nakli çok düşük. Diyanet İşleri Başkanlığımızın da bu konuda tavsiyeleri var. Bunları da dikkate almalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.