Erdoğan saat 15.00'te Bahçeli ile bir araya gelecek
Erdoğan, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya gelecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2022 13:45, Son Güncelleme : 09 Kasım 2022 14:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek.
Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te gerçekleşecek.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız