Bebek kütüphanesine büyük ilgi

Karapürçek Mahallesi'nde Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan tarafından açılışı yapılan Bebek Kütüphanesi, Altındağlı bebeklerin ikinci evi oldu. Minikler ve aileleri, açıldığı günden bugüne kütüphaneye büyük ilgi gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi'nin birlikte hayata geçirdiği kütüphaneye üye olan bebek ve çocuk sayısı 3 bini geçerken, kitap sayısı ise 4 bin 200'e ulaştı. Bebek Kütüphanesi'nde etkinliklere katılmak isteyen aileler; www.altindag.bel.tr adresinden başvuru oluşturabiliyor.

GÜNÜN HER SAATİ DOLU

Günün her saati minik kullanıcılarla dolup taşan kütüphane, çocukların neşeli cıvıltılarının adresi oldu. Kütüphaneye üye olan bebek ve çocuk sayısının 3 bin 180'e ulaştığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Kitap sayımız ise 4 bin 148 oldu. Bu sayı giderek artıyor. Merkezimiz hizmete girdiği andan itibaren büyük ilgi gördü. Bugün ulaştığımız üye sayısı, kitap sayısı ve etkinlik kalitesi, ne kadar doğru bir iş yaptığımızın en güzel göstergesi... Çocuklarını buraya getiren, onlarla kaliteli vakit geçirmek için emek veren tüm ebeveynlere çok teşekkür ediyoruz. Tüm miniklerimizi kütüphanemize bekliyoruz. Bu kütüphanenin hayata geçmesinde bizlere destek veren Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a da teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

"BU KÜTÜPHANEYİ HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Pek çok ülkede sayısı hızla artan bebek ve çocuk kütüphanelerinin çok büyük ilgi gördüğünü söyleyen Başkan Asım Balcı "Bu güzel kütüphaneyi hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Tüm çocuklarımıza, bebeklere ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kütüphanemizin açılışını gerçekleştirerek bizi onurlandıran Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye Altındağlı hemşehrilerimiz adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

MİNİKLER İÇİN HER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ

Kendine ait bir bahçesi olan bebek ve çocuk kütüphanesi, müstakil ve çok konforlu bir binada hizmet veriyor. 0-3 yaş ve 3-6 yaş çocuklar için 2 ayrı bölümün yer aldığı kütüphane, "Montessori" eğitim modeline göre planlandı. Kütüphane yalnızca bebek ve çocuklar için değil, anne adayları ve ebeveynler için de eğitim yuvası özelliği taşıyor. Kütüphanenin, kitap etkileşimli gebe eğitimleri ve farklı yaş gruplarından çocukları olan veliler için ebeveyn eğitimleriyle sadece bebek ve çocuklar için değil, aileler, öğretmenler ve eğitim kurumları için de çok önemli bir kazanım olması amaçlanıyor.

MİNİK KULLANICILAR İÇİN ETKİNLİKLER

Bebek Kütüphanesi ve Çocuk Oyun Evi'nde, minik kullanıcılar için etkinlikler de düzenleniyor. Merkezde hafta içi 4 gün öğleden önce ve öğleden sonra 1'er saat olmak üzere, minik kullanıcıların ilgisini çeken etkinlikler gerçekleştiriliyor. Öğleden önce 10:00-11:00 saatleri arasında, masal okuma etkinliğinin düzenlendiği kütüphanede, öğleden sonra 14:00-15:00 saatleri arasında ise çocuk gelişimine yönelik çeşitli etkinlikler yapılıyor. Kütüphaneden faydalanmak isteyenler Karapürçek Şehit Savaş Batu Caddesi'nde bulunan kütüphaneye bizzat gelerek kayıt yaptırıp, bilgi alabilir ve etkinlik programlarına katılabilirler.