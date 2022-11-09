TBMM Genel Kurulu toplandı

Akar, toplantının başında üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş gündem dışı konuşmasında, Türkiye'nin uyuşturucu ticaretinde koridor haline geldiğini iddia etti.

Yokuş, "2019 yılında AB Uyuşturucu ile Mücadele Ajansının verilerine göre, 1 yıl içinde Türkiye'de ele geçirilen uyuşturucu miktarı AB ülkelerinde ele geçirilen uyuşturucu miktarından daha fazladır. Bu da bu iktidarın ayıbıdır. Sınır güvenliği olmayan ülkemizde mafya ve uyuşturucu kaçakçıları cirit atıyor." diye konuştu.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın'da denetlenmeyen JES'ler (jeotermal enerji santrali) ve madenlerin en büyük sorun olduğunu savunarak, "Birinci derece tarım arazilerine JES ve maden ruhsatı veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aydın'ın havasını, suyunu, toprağını zehirleyerek açıkça suç işliyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'da iki tır ile bir yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında hayatını kaybedenlerin cenazelerinin ailelerine teslim edildiğini anımsatarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yararlılara şifa diledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yarın vefatının 84. yılı olduğunu kaydeden Çelebi, "Mustafa Kemal'i ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyorum." dedi.