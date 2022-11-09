Ortaokul öğrencisi kızların parktaki kavgasına Milli Eğitim'den inceleme
Antalya'da ortaokul öğrencisi kızların, okul çıkışında bir parkta kavga etmesiyle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2022 16:39, Son Güncelleme : 09 Kasım 2022 16:41
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Muratpaşa ilçesindeki bir ortaokulda eğitim gören kız öğrencilerin, okula 2 kilometre mesafedeki parkta kavga etmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yansımasının ardından harekete geçti.
Olayla ilgili inceleme başlatılarak müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız