AK Parti'li Cevheri'den HDP'ye ziyaret ile ilgili sözlerine açıklama

Cevheri, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 4 Kasım 2022'de Şanlıurfa'da katıldığı bir yerel televizyon programında yaptığı açıklamalar hakkında sosyal medyada gerçeği yansıtmayan iddiaların dile getirildiğini söyledi.

Programda partisinin başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği teklifi konusunda HDP'yi ziyaretinin sorulduğunu aktaran Cevheri, HDP'nin TBMM'de grubu bulunan bir parti ve ziyaretin gayet doğal olduğunu belirttiğini aktardı.

Partisinin politikalarını canıgönülden desteklediğini ve AK Parti milletvekili olmaktan onur duyduğunu vurgulayan Cevheri, "Cumhurbaşkanımızın, dünya lideri Erdoğan'ın yol arkadaşı olmak sadece benim için değil çocuklarım için de onurdur. Türkiye'nin kaderini değiştirecek anayasa değişikliğini yapmak bizim için onur olacaktır." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu ziyaret konusunda AK Parti'nin tavrını desteklediğini dile getiren Cevheri, Bahçeli'ye şükranlarını sundu.

Devletin ve milletin bütünlüğünü savunan; "tek millet, tek vatan, tek bayrak ve tek devlet"i kırmızı çizgi olarak benimsemiş bir ailenin mensubu olduğunu belirten Cevheri, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğü bizim için esastır. Vatanımızın bir çakıl taşının verilmesine müsaade edemeyiz. Bu çizgide olan bir insan olarak, bölücü yapıya destek veren birtakım insanlar tarafından, sanki şehitler ile dağdaki teröristleri aynı kefeye koymuş gibi bir basiretsizliğe girmek bizim için züldür. Özellikle duam, 'Bu vatan, bu topraklar ve bu ülke için şehit olmaktır.' Kabe'de tavaf ederken de 'Ya Rabbi, bize bu vatan için şehadeti nasip et.' diye dua etmişimdir. Bütün şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Cevheri, bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin HDP'nin kapatılmasına yönelik söylemini anımsatarak, görüşünü sorması üzerine, HDP'nin meşrulaşmamasının, bölücü örgütle arasına mesafe koymamasından kaynaklandığını; bağımsız mahkemelerin gerektiğinde siyasi partiler hakkında da karar alabileceğini söyledi.