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'Sarallar' suç örgütü soruşturmasında 169 kişiye dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Erdal Acar, İlyas Saral ve Ahmet Cengiz Karlı'nın da aralarında bulunduğu 169 sanığın 15 yıldan 79 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2022 18:30, Son Güncelleme : 09 Kasım 2022 18:30
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'Sarallar' suç örgütü soruşturmasında 169 kişiye dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik soruşturma sonucunda aralarında İlyas Saral ve Erdal Acar'ın da bulunduğu 169 kişi hakkında dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 198 sayfalık iddianamede, aralarında oyuncu Necati Şaşmaz'ın da bulunduğu 9 kişi "mağdur", şarkıcı Aylin Coşkun Aslan, 2017 yılında çıkan bir çatışmada öldürülen iş insanı Oktay Üzüm'ün oğlu Ahmet Yusuf Üzüm ve iş insanı Atalay Demirbaş'ın da bulunduğu 58 kişi "müşteki", 2 kişi ise "müşteki-sanık" olarak yer aldı.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 43'ü tutuklu, 167 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşının İlyas Saral olduğu, bu örgütün ise Saral'ın yanı sıra sanıklar Erdal Acar, Fatih Sarıalioğlu, Mehmet Ulu, Ali Kaplan, Mustafa Fazlıoğlu, Osman Tellioğlu ve Tamer Çağlar tarafından yönetildiği belirtildi.

Aralarında Ahmet Cengiz Karlı'nın da olduğu diğer sanıkların örgüt üyesi veya örgüt adına suç işleyen kişiler olduklarına yer verilen iddianamede, örgüt elebaşı İlyas Saral'ın, örgüt yöneticileri ve kendisine direkt bağlı olan örgüt üyelerine verdiği talimatlarla örgütün devamlılığını sağlayarak İstanbul ve Türkiye'nin bir çok bölgesinde bulunan bazı lokal suç örgütlerini kendi çatısı altında birleştirdiği anlatıldı.

- "Ünlüler arasındaki anlaşmazlıklarda müdahil oldu"

Örgüt elebaşlarından Erdal Acar'ın, başta kumarhane sektörü ve eğlence mekanları olmak üzere örgüte devamlılığı olan bir maddi getiri sağladığı vurgulanan iddianamede, bununla birlikte ünlüler arasındaki anlaşmazlıklara müdahil olup çözmesinden dolayı sanığın örgütün isminin her alanda duyulmasını sağladığı kaydedildi.

Suç örgütünün elebaşlarından olan bazı sanıkların sorumluluk alanı ve birtakım eylemlerine yer verilen iddianamede, sanıkların yağma ve kumar oynamak için yer sağlama suçlarını işleyerek örgüte gelir temin ettikleri, örgüt yönetici ve üyelerinin geçimlerini bu yöntemle sağladıkları ve örgütün temel amacının yasal olmayan yollarla kişilerden cebir, tehdit kullanmak suretiyle zorla maddi menfaat temin etmek olduğu aktarıldı.

İddianamede, suç örgütü üyelerinin, şikayette bulunan müştekileri tehdit ederek sindirip davalarından vazgeçirmeye çalıştıkları ve eylemleri yaparken aralarında hiyerarşik bir yapının bulunduğuna yer verildi.

Örgüt elebaşlarının her birinin kendisine bağlı kadroların bulunduğu, örgüt içerisindeki görev dağılımına göre örgütsel faaliyet ve eylemde bulundukları ve birbirlerinin alanlarına mümkün mertebe müdahale etmedikleri aktarılan iddianamede, görevlendirmelerin örgüt lideri tarafından yapıldığı, örgüt yöneticilerinin zaman zaman birbirleriyle görüşüp danıştıkları ve bazı eylemleri de birlikte gerçekleştirdikleri belirtildi.

- İstenen cezalar

İddianamede, örgüt elebaşı İlyas Saral'ın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" ve "nitelikli yağma " suçlarından 15 yıldan 27 yıla kadar, örgüt yöneticilerinden Erdal Acar'ın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve birden fazla kez "nitelikli yağma" ve "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından 50 yıldan 79 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Sanıklardan Mehmet Ulu'nun aynı suçlardan 15 yıldan 27 yıla, Mustafa Fazlıoğlu'nun 5 yıldan 12 yıla, Fatih Sarıalioğlu'nun 30 yıldan 49 yıl 6 aya, Ali Kaplan'ın 35 yıldan 66 yıl 6 aya ve Osman Tellioğlu'nun 10 yıldan 19 yıl 6 aya kadar, sanık Tamer Çağlar'ın ise 25 yıldan 42 yıla kadar hapsi istenirken, örgüt yöneticisi konumundaki toplam 8 sanığın, "örgüt üyesi" ve "örgüte yardım eden" konumundaki sanıkların işledikleri tüm suçlardan sorumlu oldukları, bu nedenle bu sanıklara verilecek cezalardan sorumlu tutularak aynı cezaya çarptırılmaları talep edildi.

İddianamede, ayrıca sanık Ahmet Cengiz Karlı için "silahla tehdit", "nitelikli yağma" ve "örgüt üyeliği" suçlarından 41 yıl 6 aydan 72 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenirken, diğer sanıkların ise değişen sürelerde hapisleri talep edildi.

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