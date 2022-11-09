3 gün önce kaybolan 15 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu
Hatay'ın Erzin ilçesinde narenciye bahçesinde 3 gün önce kaybolan 15 yaşındaki Fidan Tunç'un cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2022 20:24, Son Güncelleme : 09 Kasım 2022 20:26
Turunçlu Mahallesi'nde bir narenciye bahçesinde işçi olarak çalışan Fidan Tunç, üç gün önce kayboldu.
Ailesi tarafından emniyete kayıp başvurusu yapılan Tunç'u arama çalışması başlatıldı.
Tunç'un cesedi, kaybolduğu yerden 5 kilometre ileride farklı bir narenciye bahçesinde vatandaşlar tarafından bulundu.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fidan Tunç'un cesedi Erzin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Erzin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız