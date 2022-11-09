Kırılan tasarruflu ampulden çıkan cıva zehirliyor

Enerji tasarruflu ampuller hem az elektrik tüketiyor hem de gözü yormuyor. Ancak bu ampulleri kullanırken dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü kırıldığında içinde bulunan cıva zehirlenmelere neden olabilir.

Kullandığımız aletlerin içinden çıkan cıvanın zehirlemeye yetecek miktarda olduğunu söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Oğuz İnan, "Çünkü ağır bir metal olduğu için fazlası hemen toksik etkilere yol açar" diye konuştu.

Cıva dünyada yaygın olarak kullanılan bir metal türü öyle ki evlerimizde tansiyon aletlerinde termometrelerde hatta ampullerde dahi bulunuyor. Ancak bu aletlerin kırılıp cıvanın ortaya çıkması büyük tehlikelere yol açabiliyor.

Dakikalar içinde sinir sistemini etkiliyor

Maruz kalınan cıva az miktarda olsa bile etkisini dakikalar içinde gösteriyor. Peki cıva zehirlenmesinin belirtileri neler?

Uzman Dr. İnan, "Baş ağrısı eklem ağrıları hassasiyetler ve biraz böyle anksiyete edebilir şu an gibi sinir sistemi tutulumları çünkü beyin bariyerini çok çabuk aşan bir dolayısıyla sinir sistemi bulgularıyla birlikte de gelebilir" bilgisini verdi.

Peki cıva zehirlenmesinde ne yapılmalı?

Uzmanlar, olası bir cıva zehirlenmesi durumunda, derhal sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Akut civa zehirlenmesinde kişinin kendi başına yapabileceği çok fazla bir şey olmadığını belirterek, "Hemen bir hekime başvurması ve orada gerekli önlemlerin alınması takip edilmesi lazım" dedi.