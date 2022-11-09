MSB, 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2022 21:54, Son Güncelleme : 09 Kasım 2022 21:55
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Zap teröristler için çıkmaz sokaktır, tek çare Türk adaletine teslim olmaktır. Pençe Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan teröristler teslim olmaya başladı. 2 PKK'lı terörist 'teslim ol' çağrılarına olumlu yanıt vererek Mehmetçiklerimize teslim oldu." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız