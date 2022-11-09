KYK yurtlarında deprem tatbikatı yapıldı

Emniyetten Amasra raporu: Alarm 355 kez çalmış, önlem alınmamış
Emniyetten Amasra raporu: Alarm 355 kez çalmış, önlem alınmamış
%0'dan Başlayan Oranlarla 100.000 TL'ye Kadar Kaçırmayacak Fırsatlar!
%0'dan Başlayan Oranlarla 100.000 TL'ye Kadar Kaçırmayacak Fırsatlar!
Sponsorlu İçerik
Bakan Kurum: 3 bin 297 gence iş imkanı sağlayacağız
Bakan Kurum: 3 bin 297 gence iş imkanı sağlayacağız
Bakan Koca paylaştı: İşte 'Ek Ödeme Yönetmeliği'nin getirdiği yenilikler
Bakan Koca paylaştı: İşte 'Ek Ödeme Yönetmeliği'nin getirdiği yenilikler
İŞKUR aracılığıyla ekimde 79 bin 75 kişi işe yerleştirildi
İŞKUR aracılığıyla ekimde 79 bin 75 kişi işe yerleştirildi
Meclis kürsüsüne zarar veren CHP'li vekile 10 bin TL'lik fatura
Meclis kürsüsüne zarar veren CHP'li vekile 10 bin TL'lik fatura
AYM'den Öğretmenlik Meslek Kanunu kararı
AYM'den Öğretmenlik Meslek Kanunu kararı
KoopBakkal Projesi'nde detaylar belli oldu
KoopBakkal Projesi'nde detaylar belli oldu
Bakan Bilgin, işveren temsilcileriyle asgari ücret ve EYT'yi görüştü
Bakan Bilgin, işveren temsilcileriyle asgari ücret ve EYT'yi görüştü
Bir ilde daha 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kura çekimi yapıldı
Bir ilde daha 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kura çekimi yapıldı
Ortaokul öğrencisi kızların parktaki kavgasına Milli Eğitim'den inceleme
Ortaokul öğrencisi kızların parktaki kavgasına Milli Eğitim'den inceleme
TBB'den kredi ve kredi kartı borçlularına ilgilendiren açıklama
TBB'den kredi ve kredi kartı borçlularına ilgilendiren açıklama
Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü alacak
Ekmeğe zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı
Ekmeğe zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı
Bebek kütüphanesine büyük ilgi
Bebek kütüphanesine büyük ilgi
'İnfaz düzenlemesi yargı paketinde yok, seçimden sonra adım atacağız'
'İnfaz düzenlemesi yargı paketinde yok, seçimden sonra adım atacağız'
Pensilvanya Senatör adayı Dr. Mehmet Öz seçimi kaybetti
Pensilvanya Senatör adayı Dr. Mehmet Öz seçimi kaybetti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret için araştırma başlattı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret için araştırma başlattı
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu
Kurtulmuş'tan ümitlendiren 'asgari ücret' açıklaması
Kurtulmuş'tan ümitlendiren 'asgari ücret' açıklaması
İş arayanlar rahat iş istiyor
İş arayanlar rahat iş istiyor
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' Resmi Gazete'de yayımlandı
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' Resmi Gazete'de yayımlandı
Bursa'da yangın: 8'i çocuk biri kadın 9 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da yangın: 8'i çocuk biri kadın 9 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan: Büyük kazanımlar sağlayacak hazırlıklarımız var
Erdoğan: Büyük kazanımlar sağlayacak hazırlıklarımız var
Bakan Yanık: 600 şehit ve gazi yakını ataması yapılacak
Bakan Yanık: 600 şehit ve gazi yakını ataması yapılacak
SPK, 40 uzman yardımcısı ve 10 bilişim uzman yardımcısı alacak
SPK, 40 uzman yardımcısı ve 10 bilişim uzman yardımcısı alacak
Bakan Varank'tan, 'Togg' iddialarına görüntülü yanıt
Bakan Varank'tan, 'Togg' iddialarına görüntülü yanıt
42 madencinin hayatını kaybettiği müesseseye iki yeni atama
42 madencinin hayatını kaybettiği müesseseye iki yeni atama
Bakanlıktan 'Singapur'da Türk markalı ürünlere izin verilmemesi' iddialarına yanıt
Bakanlıktan 'Singapur'da Türk markalı ürünlere izin verilmemesi' iddialarına yanıt
Ana sayfaHaberler Yaşam

KYK yurtlarında deprem tatbikatı yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı ülke genelindeki tüm yurtlarda "Çök-Kapan-Tutun ve Tahliye" tatbikatı yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2022 22:57, Son Güncelleme : 09 Kasım 2022 22:58
Yazdır
KYK yurtlarında deprem tatbikatı yapıldı

Nevşehir, Kırıkkale, Niğde, Sivas ve Yozgat'ta Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında "deprem anı ve tahliye tatbikatı" gerçekleştirildi.

Nevşehir KYK Kız Öğrenci Yurdu'ndaki tatbikata yaklaşık yaklaşık 900 öğrenci ile görevliler katıldı.

AFAD'ın koordinasyonunda UMKE, İHH Arama Kurtarma, Türk Kızılay ve Radyo Amatörleri Derneği üyelerinin görev aldığı tatbikatta öğrenciler senaryo gereği depreme yakalandı.

Oda, kantin ve koridorlarda "çök-kapan-tutun" hareketi yapan öğrenciler, daha sonra görevlilerce tahliye edildi.

Etkinliğin ardından, AFAD ve Türk Kızılay tarafından açılan stantta öğrencilere ikramda bulunuldu.

Kırıkkale

Kırıkkale Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdunda gerçekleştirilen tatbikatta, Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu, AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş de hazır bulundu.

Saat 21.00'de siren çalmasıyla Topaloğlu, Coşkun, Güneş ve öğrenciler, "çök-kapan-tutun" yöntemini uyguladı. Ardından kontrollü şekilde tahliye edilen binadakiler, toplanma alanında bir araya geldi.

Topaloğlu, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu uygulamaların tatbikattan öte geçmemesini umut ettiklerini ve afetsiz bir şekilde yaşamak istediklerini söyledi.

Öğrencilere sınavlarında da başarılar dileyen Topaloğlu, "Yakın zamanda İzmir depreminde bir öğrenci arkadaşımız, deprem anında panikle balkondan atlayarak maalesef hayatını kaybetti. Tatbikatlara gereken önemi vermemiz gerekiyor ama belki bazen ciddiyetin farkına varamıyoruz." dedi.

Kırıkkale'deki tatbikata, 7 yurttaki 8 bin 518 öğrenci katıldı.

Niğde

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsteki Ömer Halisdemir Yurdunda düzenlenen tatbikata Vali Mustafa Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, AFAD İl Müdürü Selami Kılıçel, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, Türk Kızılayı Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu ve öğrenciler katıldı.

Senaryo gereği oda, kantin ve koridorlarda depreme yakalanan öğrenciler, siren çalmasıyla önce "çök-kapan-tutun" hareketini yaptı, ikinci sirenle de binadan tahliye edildi.

KAPAT [X]

Vali Mustafa Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından olası bir deprem anında kurumların ortak çalışma kabiliyetini arttırmak, afete dirençli bir toplum oluşturabilmek için 2022 yılının Afet Tatbikat Yılı ilan edildiğini söyledi.

Bu kapsamda çeşitli tatbikatlar yapıldığını belirten Koç, şunları kaydetti:

"İlimizde Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı 9 yurdumuzda toplam 10 bin 444 öğrenci, personel ve çalışma arkadaşlarımızın katılımıyla başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz, vatandaşlarımız bilinç, duyarlılık kazandı. Her zaman afete hazır olmalıyız. Afet değil, deprem değil, tedbirsizlik ve bilinçsizlik öldürür."

Sivas

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Binali Yıldırım Kampüsü Yıldız Kız Öğrenci Yurdunda gerçekleştirilen tatbikatta, Vali Yılmaz Şimşek'in öğrencilerle kütüphanede bulunduğu sırada senaryo gereği deprem meydana geldi.

"Çök-kapan-tutun" hareketi yapan Şimşek ve öğrenciler, depremin sona ermesinin ardından yurdu tahliye ederek toplanma alanına geçti.

Şimşek, burada yaptığı konuşmada doğal afetlerin hayatın bir gerçeği olduğunu söyleyerek, "Allah gerçeğini yaşatmasın. Ama bu tür afetlere karşı da her zaman hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Tatbikata Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ile AFAD Müdürü Nazif Ekinci de katıldı.

Yozgat

Yozgat'ta Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 18 öğrenci yurdunda düzenlenen deprem tatbikatında siren sesiyle "çök-kapan- tutun" yöntemi uygulandı, binalar tahliye edildi.

Yozgat Kız Öğrenci Yurdunda yapılan tatbikata katılan Vali Ziya Polat, gazetecilere, Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığını belirterek, "Deprem afetini yaşıyoruz, yaşayacağız. Bunun için İçişleri Bakanlığımız, 2022 yılını afet tatbikat yılı ilan etti. Geçtiğimiz yıl eğitim yılıydı. Yozgat'ta ve ülkemizin her yerinde de eğitimler verildi. Bu sene de bu eğitimleri sahaya yansımasını tatbikatlarla göreceğiz. Bugün18 binamızda 372 personelimiz ve 7 bin 820 öğrenci kardeşimizin katılımı ile bir tatbikat yaptık." dedi.

Vali Polat, tatbikat sonrası yurt yemekhanesinde öğrencilerle sohbet etti.

Tatbikata Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, AFAD Müdürü Halil İbrahim İbiş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak da katıldı.

Trakya

Edirne'de, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesindeki kız öğrenci yurdunda, AFAD araçlarından çalan sirenlerin ardından yurtta kalan öğrenciler bulundukları yerlerde "çök, kapan ve tutun" yöntemini uyguladı, ardından yurdun bahçesindeki toplanma alanında bir araya geldi.

AFAD Edirne İl Müdürü Ali Altındal ve AFAD ekipleri, öğrencilere deprem anında yapılması gerekenleri anlattı.

Tatbikata, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, mahalle afet gönüllüleri acil müdahale ekibi ve yurt çalışanları katıldı.

Öğrencilerden Ezgi Bektaş, tatbikatın yararlı olduğunu belirtti.

Kosova uyruklu öğrencilerden Gizem Pala da sirenleri duyduktan sonra "çök, kapan ve tutun" yöntemini uyguladıklarını ifade etti.

Dışarıda güvenli alanda toplandıklarını anlatan Pala, "Benim ülkemde böyle bir şey yok, ilk defa şahit oluyorum." diye konuştu.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de tatbikat yapıldı

AFAD Müdürlüğü tarafından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrenci yurdunda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği "deprem oluyor" anonsları yapıldı.

Öğrenciler "çök-kapan-tutun" yöntemini uygulamalarının ardından "deprem bitti" anonsuyla bahçeye çıktı.

AFAD İl Müdürü Recep Erol, burada yaptığı konuşmada, herkesin deprem konusunda tedbirli olması gerektiğini söyledi.

Erol, depremlerin Türkiye'nin gerçeği olduğunu belirterek, "Yapılan tatbikatlar herkesin depremlere hazırlıklı olması konusunda faydalı oluyor. Farklı kurumlarla zaman zaman tatbikatlarımızı yapıyoruz. Bugün de öğrencilerle bir tatbikat yaparak onları bilgilendirdik. Cumartesi günü de ülke genelinde tatbikatımızı gerçekleştireceğiz." dedi.

Kırklareli'nde de KYK yurtlarında "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı gerçekleştirildi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Kırılan tasarruflu ampulden çıkan cıva zehirliyor
Kırılan tasarruflu ampulden çıkan cıva zehirliyor
Kayseri'de yaşayan Durmuş çifti 20 yıl sonra çocuk sahibi oldu
Kayseri'de yaşayan Durmuş çifti 20 yıl sonra çocuk sahibi oldu
Madrid'i beklerken Mardin'e indiler
Madrid'i beklerken Mardin'e indiler
Amasra'daki kurtarma kazılarında 'tılsımlı damga mühür' bulundu
Amasra'daki kurtarma kazılarında 'tılsımlı damga mühür' bulundu
Annesinin böbreğiyle hayata tutunup sağlık çalışanı oldu
Annesinin böbreğiyle hayata tutunup sağlık çalışanı oldu
KYK yurtlarında, 'Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye' tatbikatı düzenlenecek
KYK yurtlarında, 'Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye' tatbikatı düzenlenecek

Bu Habere Tepkiniz

Kapsam dışında kalan 2 sağlık grubu daha teşvik ödemesi alacak

Kapsam dışında kalan 2 sağlık grubu daha teşvik ödemesi alacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacıların teşvik ödemesi alacağını belirtti.
POMEM'lere 12.000 öğrenci alımı yapılacak

POMEM'lere 12.000 öğrenci alımı yapılacak

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 9.600 lisans (8.160 erkek ve 1.440 kadın), 2.400 önlisans (2.040 erkek ve 360 kadın) olmak üzere toplam 12.000 öğrenci alımı yapılacağını açıkladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memuriyetten çıkarma işleminde 'son savunma' alınmaması işlemi sakatlıyor

Memuriyetten çıkarma işleminde 'son savunma' alınmaması işlemi sakatlıyor

Danıştay 12. Dairesi, Memuriyetten çıkarma işleminde 'son savunma' alınmamasının işlemi sakatladığını açıkladı
39 yıl 9 ay 14 gün hizmete 40 yıl üzerinden ikramiye ödenebilir mi?

39 yıl 9 ay 14 gün hizmete 40 yıl üzerinden ikramiye ödenebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi 5434 sayılı Kanun kapsamında çalışarak emekli olan davacı tarafından, 40 yıl 14 gün çalışması olmasına karşın 39 yıl üzerinden emekli ikramiyesi ödenmesi nedeniyle eksik ödenen emekli ikramiyesinin ödenmesi talebiyle açılan davayı reddeden bölge idare mahkemesi kararını onadı.
KKTC uyruklu 4/B'li personel iş sonu tazminatı alabilir mi?

KKTC uyruklu 4/B'li personel iş sonu tazminatı alabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Basın Müşavirliğinde 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında yabancı uyruklu sözleşmeli personel statüsünde mahalli katip-sekreter olarak görev yapmakta iken 10/06/2001 tarihinde yaş haddi nedeniyle sözleşmesi sona eren davacıya iş sonu tazminatı ödenmemesi işlemini hukuka aykırı bulan kararı onadı.
AYM kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?

AYM kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?

Anayasa Mahkemesinin 21/5/2008 tarih ve E.2004/83, K.2008/107 sayılı kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?
KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan KPSS Ortaöğretim Sınavına ait (2022-KPSS Ortaöğretim) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'unun erişime açıldığını duyurdu.
Memur ve emekliye refah payı geliyor

Memur ve emekliye refah payı geliyor

Emekli ve çalışanları enflasyona ezdirmemek için çalışma başlatan hükümet, yüzde 5 ila 10 arası refah payı verilmesini gündeme aldı. En düşük emekli maaşı da yükselecek. Öte yandan asgari ücret ile ilgili de çalışanları memnun edecek, nefes almalarını sağlayacak bir rakam için hesaplamalar yapılıyor. Kulislerde bu rakamın 7 bin 500- 8 bin lira aralığında olacağı belirtiliyor.
MEB, bütçe tarihinde ilk kez 'kaç öğretmen alınacak' sorusuna cevap vermedi

MEB, bütçe tarihinde ilk kez 'kaç öğretmen alınacak' sorusuna cevap vermedi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçmiş yıllardaki bütçe komisyonundaki geleneğin aksine hiçbir soruya yanıt vermedi. Yanı verilmeyen sorular arasında 'Bu yıl kaç bin öğretmen atanacak?' sorusu da yer alıyor
MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 05.09.2022 tarih ve 56682234 sayılı yazılarıyla, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan mesleki eğitim merkezi programının uygulanmasında tereddüte düşülen hususlarda 7 soruyu ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 07.10.2022 tarih ve 60278409 sayılı görüş yazısı ile bir soruyu cevaplandırdı.
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
Türk mühendislerden 'metaverse'de 10 Kasım anması

Türk mühendislerden 'metaverse'de 10 Kasım anması

Türk mühendisler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da fiziksel olarak Anıtkabir'de olamayanlar için metaverse ortamında özel bir etkinliğe imza atacak. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, sanal ve gerçek dünyayı buluşturan, teknolojinin sunduğu imkanlarla dijital bir evren oluşturan metaverse dünyasında, 10 Kasım'a ilişkin organizasyon düzenlenecek. Her 10 Kasım'da olduğu gibi Anıtkabir bu yıl da Atatürk'ü özlem ve saygıyla ananlarla dolup taşacak. Fiziksel olarak Anıtkabir'de olamayanlar ise ziyaretlerini metaverse ortamında yapabilecek.
4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

TÜİK, Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 4 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçti.
Soğan suyunun inanılmaz faydaları!

Soğan suyunun inanılmaz faydaları!

Soğanın herhangi bir yemeğe kattığı lezzet kadar, suyunun da faydalı olduğunu biliyor muydunuz?