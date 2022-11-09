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Arnavutluk'ta yakalanan Salih Akkurt Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "cezaevinden firar" suçlarından 22 yıl hapis cezası bulunan Salih Akkurt, Türkiye'ye getirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2022 23:30, Son Güncelleme : 09 Kasım 2022 23:31
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Arnavutluk'ta yakalanan Salih Akkurt Türkiye'ye getirildi

Interpol-Europol Daire Başkanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, firari olarak aranan Akkurt'un Makedonya veya Arnavutluk'ta olabileceği yönünde bilgiler alındı. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı ile irtibata geçilerek, Akkurt