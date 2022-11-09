Otomobilde tartıştığı eşini tabancayla ağır yaralayıp, intihar etti

Bakan Koca: 'Beyaz göç' bundan sonra geri dönüşlerle anılacak
Bakan Koca: 'Beyaz göç' bundan sonra geri dönüşlerle anılacak
Konut fiyatlarının artmasına rağmen DASK teminatları aynı
Konut fiyatlarının artmasına rağmen DASK teminatları aynı
Hablemitoğlu soruşturması tamamlandı: FETÖ elebaşı dahil 10 kişiye dava
Hablemitoğlu soruşturması tamamlandı: FETÖ elebaşı dahil 10 kişiye dava
Okulda hastanelik eden akran şiddeti
Okulda hastanelik eden akran şiddeti
Bakan Bilgin'den açıklama: EYT'de yıl-prim şartı ne olacak?
Bakan Bilgin'den açıklama: EYT'de yıl-prim şartı ne olacak?
Togg, İstanbul-İzmir arası kaç lira yakıyor?
Togg, İstanbul-İzmir arası kaç lira yakıyor?
MEB'den 'uzman öğretmenlik sınavından muaf tutulacaklara' ilişkin açıklama
MEB'den 'uzman öğretmenlik sınavından muaf tutulacaklara' ilişkin açıklama
Ataşehir Belediyesindeki rüşvet iddiasına Bakanlıktan soruşturma
Ataşehir Belediyesindeki rüşvet iddiasına Bakanlıktan soruşturma
Astsubay Emre Sevinç'i şehit eden 6 terörist kaçamadı
Astsubay Emre Sevinç'i şehit eden 6 terörist kaçamadı
İşverenin çalışanlara ödeyeceği ısınma giderlerine vergi muafiyeti
İşverenin çalışanlara ödeyeceği ısınma giderlerine vergi muafiyeti
AK Parti yeniden değerleme oranında indirim üzerinde çalışıyor
AK Parti yeniden değerleme oranında indirim üzerinde çalışıyor
İntihar girişiminde bulunan kaymakam 5 gün sonra öldü
İntihar girişiminde bulunan kaymakam 5 gün sonra öldü
Bakan Koca duyurdu: 42 bin 500 kişi mülakatsız alınacak
Bakan Koca duyurdu: 42 bin 500 kişi mülakatsız alınacak
Doğalgaz tüketim desteği kış ödemeleri bu hafta başlıyor
Doğalgaz tüketim desteği kış ödemeleri bu hafta başlıyor
KPSS Ön lisans branş bazında sıralamalar açıklandı
KPSS Ön lisans branş bazında sıralamalar açıklandı
EYT kapsamında kaç kişi emekli olacak? İlk kez rakam verildi
EYT kapsamında kaç kişi emekli olacak? İlk kez rakam verildi
Bakan Bilgin: Sözleşmeli personelde çalışmayı tamamladık
Bakan Bilgin: Sözleşmeli personelde çalışmayı tamamladık
KPSS-2022/10 yerleşitirme işlemleri için tercih alınacak
KPSS-2022/10 yerleşitirme işlemleri için tercih alınacak
Hakimi 180 bin dolar dolandırmışlardı: 73 adrese operasyon
Hakimi 180 bin dolar dolandırmışlardı: 73 adrese operasyon
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'trafik kaza oranları' paylaşımı
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'trafik kaza oranları' paylaşımı
TRT Haber 24 saati cezaevinde geçirdi
TRT Haber 24 saati cezaevinde geçirdi
Meteoroloji uyardı, işte kar beklenen iller
Meteoroloji uyardı, işte kar beklenen iller
'Gıda krizinin önüne geçmek için gerekli müdahalelerde bulunuyoruz'
'Gıda krizinin önüne geçmek için gerekli müdahalelerde bulunuyoruz'
Bakan Özer, kravatsız müdürü makamdan kovdu!
Bakan Özer, kravatsız müdürü makamdan kovdu!
Başörtüsü teklifi referanduma gitmeden Meclis'ten geçebilir
Başörtüsü teklifi referanduma gitmeden Meclis'ten geçebilir
Stajyer öğrenciler çekip paylaştı, Valilik soruşturma başlattı
Stajyer öğrenciler çekip paylaştı, Valilik soruşturma başlattı
Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak
Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak
Matrah artırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?
Matrah artırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?
Cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren teklifin birinci bölümü kabul edildi
Cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren teklifin birinci bölümü kabul edildi
Bakan Nebati yanıtladı: Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı?
Bakan Nebati yanıtladı: Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Otomobilde tartıştığı eşini tabancayla ağır yaralayıp, intihar etti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 2 çocuk annesi eşi Aysel Ügdül'ü (45) otomobilde tabancayla ensesinden vurarak ağır yaralayıp, hastane önüne terk eden Veli Ügdül (46), aynı tabancayla kendisini başından vurarak intihar etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Kasım 2022 23:36, Son Güncelleme : 09 Kasım 2022 23:35
Yazdır
Otomobilde tartıştığı eşini tabancayla ağır yaralayıp, intihar etti

Olay, dün gece saatlerinde Bereketli Mahallesinde yaşandı. Oto tamirciliği yapan Veli Ügdül, iddiaya göre, çıkan tartışma sonrası eşi Aysel Ügdül'ü otomobilde ensesinden ve bacağından vurarak ağır yaraladı. Ügdül, ağır yaraladığı eşini Servergazi Devlet Hastanesi önündeki otobüs durağında otomobilden indirip, kaçtı.

Yaralı Aysel Ügdül'ü görenler acil servisten yardım istedi. Ağır yaralı Ügdül, yoğun bakımda tedaviye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, Veli Ügdül'ü aramaya başladı. Polis Ügdül'ü ararken, öğle saatlerinde İlbade Mahallesinde bir otomobilin içinde bir kişinin başından vurulduğu ihbarı yapıldı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan otomobildeki kişinin aranan Veli Ügdül olduğu tespit edildi. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Veli Ügdül'ün, eşini yaraladığı tabancayla kendini de başından vurarak intihar ettiği belirlendi.

Ügdül'ün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Aysel Ügdül'ün ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Rus turistin tuvalet ücretini ödememek için dövdüğü işletmeci öldü
Rus turistin tuvalet ücretini ödememek için dövdüğü işletmeci öldü
Düğünden çıkanlara ticari araç çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Düğünden çıkanlara ticari araç çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Okulda hastanelik eden akran şiddeti
Okulda hastanelik eden akran şiddeti
Üniversite öğrencileri yanmaktan son anda kurtuldu
Üniversite öğrencileri yanmaktan son anda kurtuldu
82 yaşındaki eşi tarafından bıçaklanan 80 yaşındaki kadın öldü
82 yaşındaki eşi tarafından bıçaklanan 80 yaşındaki kadın öldü
16 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün 22,5 yıla kadar hapsi istendi
16 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün 22,5 yıla kadar hapsi istendi

Bu Habere Tepkiniz

Kapsam dışında kalan 2 sağlık grubu daha teşvik ödemesi alacak

Kapsam dışında kalan 2 sağlık grubu daha teşvik ödemesi alacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacıların teşvik ödemesi alacağını belirtti.
POMEM'lere 12.000 öğrenci alımı yapılacak

POMEM'lere 12.000 öğrenci alımı yapılacak

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 9.600 lisans (8.160 erkek ve 1.440 kadın), 2.400 önlisans (2.040 erkek ve 360 kadın) olmak üzere toplam 12.000 öğrenci alımı yapılacağını açıkladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memuriyetten çıkarma işleminde 'son savunma' alınmaması işlemi sakatlıyor

Memuriyetten çıkarma işleminde 'son savunma' alınmaması işlemi sakatlıyor

Danıştay 12. Dairesi, Memuriyetten çıkarma işleminde 'son savunma' alınmamasının işlemi sakatladığını açıkladı
39 yıl 9 ay 14 gün hizmete 40 yıl üzerinden ikramiye ödenebilir mi?

39 yıl 9 ay 14 gün hizmete 40 yıl üzerinden ikramiye ödenebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi 5434 sayılı Kanun kapsamında çalışarak emekli olan davacı tarafından, 40 yıl 14 gün çalışması olmasına karşın 39 yıl üzerinden emekli ikramiyesi ödenmesi nedeniyle eksik ödenen emekli ikramiyesinin ödenmesi talebiyle açılan davayı reddeden bölge idare mahkemesi kararını onadı.
KKTC uyruklu 4/B'li personel iş sonu tazminatı alabilir mi?

KKTC uyruklu 4/B'li personel iş sonu tazminatı alabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Basın Müşavirliğinde 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında yabancı uyruklu sözleşmeli personel statüsünde mahalli katip-sekreter olarak görev yapmakta iken 10/06/2001 tarihinde yaş haddi nedeniyle sözleşmesi sona eren davacıya iş sonu tazminatı ödenmemesi işlemini hukuka aykırı bulan kararı onadı.
AYM kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?

AYM kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?

Anayasa Mahkemesinin 21/5/2008 tarih ve E.2004/83, K.2008/107 sayılı kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?
KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan KPSS Ortaöğretim Sınavına ait (2022-KPSS Ortaöğretim) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'unun erişime açıldığını duyurdu.
Memur ve emekliye refah payı geliyor

Memur ve emekliye refah payı geliyor

Emekli ve çalışanları enflasyona ezdirmemek için çalışma başlatan hükümet, yüzde 5 ila 10 arası refah payı verilmesini gündeme aldı. En düşük emekli maaşı da yükselecek. Öte yandan asgari ücret ile ilgili de çalışanları memnun edecek, nefes almalarını sağlayacak bir rakam için hesaplamalar yapılıyor. Kulislerde bu rakamın 7 bin 500- 8 bin lira aralığında olacağı belirtiliyor.
MEB, bütçe tarihinde ilk kez 'kaç öğretmen alınacak' sorusuna cevap vermedi

MEB, bütçe tarihinde ilk kez 'kaç öğretmen alınacak' sorusuna cevap vermedi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçmiş yıllardaki bütçe komisyonundaki geleneğin aksine hiçbir soruya yanıt vermedi. Yanı verilmeyen sorular arasında 'Bu yıl kaç bin öğretmen atanacak?' sorusu da yer alıyor
MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 05.09.2022 tarih ve 56682234 sayılı yazılarıyla, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan mesleki eğitim merkezi programının uygulanmasında tereddüte düşülen hususlarda 7 soruyu ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 07.10.2022 tarih ve 60278409 sayılı görüş yazısı ile bir soruyu cevaplandırdı.
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 28 personel alacak

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 28 personel alacak

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 28 personel alacak. Son başvuru tarihi 12 Aralık 2022.
Bakan Bilgin, sözleşmeliler konusunda açıklamalarda bulundu

Bakan Bilgin, sözleşmeliler konusunda açıklamalarda bulundu

Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin üzerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
Emret Komutanım'ın Naci Tosun'u son haliyle ortaya çıktı!

Emret Komutanım'ın Naci Tosun'u son haliyle ortaya çıktı!

Emret Komutanım dizisinde oynadığı "Naci Tosun" karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Mehmet Kurt, uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşantı sürdürüyor. Oyunculuğu bırakan Kurt'un yeni mesleğini duyanlar şoke oldu.