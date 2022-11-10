10 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz.

- Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi tören düzenlenecek. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

(Ankara/09.05)

- İstanbul'daki anma törenleri kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunulacak, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odada tören düzenlenecek, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda "10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Özel Programı" gerçekleştirilecek, Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde mevlit okunacak.

(08.55/09.00/10.00/12.15)

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma törenine katılacak, Millet Kütüphanesi'ndeki "Atatürk'ün Hiç Bilinmeyen Fotoğrafları Sergisi"ni gezecek.

(Ankara/11.00/14.00)

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'ne iştirak etmek üzere Özbekistan'a gidecek, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya gelecek, Ebedi Şehir Kompleksi'nde kültürel programa katılacak.

(Semerkant)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek.

(Ankara/11.30)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesi ele alınacak.

(TBMM/14.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tacikistan Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Zavqizoda Zavqi Amin ile bir araya gelecek.

(Duşanbe/10.45)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ve inşaat maliyet endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi Hazırlık Toplantısı'na katılacak

(Semerkant)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu, İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor, Tuzlaspor-Isparta 32, VavaCars Fatih Karagümrük-Kırşehir FK, Göztepe-Bucaspor 1928, Çaykur Rizespor-Weecoins Kırklarelispor, Altaş Denizlispor-Şanlıurfaspor, Yukatel Kayserispor-Sivas Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/14.00/19.00/İzmir/14.00/Rize/15.00/Denizli/17.00/Kayseri/21.00)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını konuk edecek; Anadolu Efes, deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00/Madrid/21.45)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 3. haftasında, B Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Macaristan'ın PEAC takımını, E Grubu'nda Bursa Uludağ Basketbol, Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımını konuk edecek; deplasman mücadelelerinde E Grubu'nda Nesibe Aydın, İsrail'in Elitzur Holon, F Grubu'nda BOTAŞ, İsrail'in Maccabi Ashdod, D Grubu'nda OGM Ormanspor, Polonya'nın Polskie Przetwory Bydgoszcz takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Hatay/18.00/Bursa/20.00/Holon/Ashdod/19.00/Bydgoszcz/21.00)

4- Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Halkbank, deplasmanda Polonya'nın Aluron CMC Warta Zawiercie takımıyla karşılaşacak.

(Dabrowa Gornicza/20.00)

5- Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında cumartesi günü Bitexen Giresunspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek. Antrenmanın ardından takım kaptanı Altay Bayındır, basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul/10.30)