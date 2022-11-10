Savunma Sanayi Başkanlığı Teşkilat Kararnamesinde Değişiklik
Savunma Sanayi Bakanlığı Teşkilat Kararnamesinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Kararname Numarası: 114
MADDE 1- 7 sayılı Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesinin başlığı "Kuruluş ve teşkilat" şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
"(2) Başkanlık, merkez ve yurtdışı teşkilatından oluşur.
(3) Merkez teşkilatı; Başkan, başkan yardımcıları ve hizmet birimlerinden meydana gelir. Gerekli görülen illerde Başkan tarafından merkeze bağlı temsilcilikler kurulabilir."
MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
9 Kasım 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
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