Beştepe'de sürpriz görüşmede Anayasa değişikliği konuşuldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Beştepe'de dün sürpriz bir görüşme yaptı. Her iki liderin resmi programında yer almayan zirve bir saat sürdü. Basına kapalı buluşma sonrasında herhangi bir açıklamada bulunulmadı.

METİNDEKİ REVİZE GÖRÜŞÜLDÜ

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi, AK Parti'den önceki gelen Anayasa değişiklik çalışmasına ilişkin "Metin revize ediliyor" açıklamasının ardından yaşanması dikkat çekici bulundu. Edinilen bilgiye göre, başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklife ilişkin çalışmanın görüşmenin ana gündem başlıklarından biri oldu. Metne son şeklinin zirvede varılacak karara göre verileceği kaydedildi.

SEÇİM VE ÇIKARILACAK YASALAR GÜNDEMDE

Anayasa çalışmasının yanı sıra yaklaşan 2023 seçimlerine ilişkin gelişmelerin de gözden geçirildiği belirtiliyor. Bu çerçevede bütçe başta olmak üzere Meclis gündeminde olan ve Meclis'e sevk edilecek diğer düzenlemelerin de ele alındığı kaydediliyor.

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DIŞ POLİTİKAYI DA KONUŞTULAR

Erdoğan ve Bahçeli zirvesinde dış politika da konuşuldu. Özbekistan'da bugün başlayacak ve iki gün sürecek Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi ile 15 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda yapılacak G20 toplantısının gündeme geldiği belirtiliyor. İkili arasında son temas 5 Ekim'de yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti.