Dayanılmaz acı: Anne ile altı çocuğu ve iki yeğeni vefat etti

Bursa'daki yangın, Türkiye'yi acıya boğdu. Dün sabah, Yıldırım ilçesinde bir evde çıkan yangında anne Amina Eltaha Elmuse (31), çocukları Yasir (1), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali (10 ) ve Muhammed Aljasem (3) ile evde misafir olarak bulunan yeğenleri Ahmed (10) ve Ali El Cesim (11) hayatını kaybetti. Faciada vefat eden anne ve yaşları 1 ile 11 arasında olan 8 çocuğun cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildikten sonra Mihraplı Camisi'ne getirildi.

9 TABUT YAN YANA

Tabutlardan 4'üne, DNA tespitleri tamamlanamadığı için isimlerinin yerine numaralar yazıldığı görüldü. Eşini ve 6 çocuğunu kaybeden Hüseyin Aljasem (36), diğer 2 çocuğun anne ve babası ile yakınları büyük üzüntü yaşadı. Yakınlarının teselli etmeye çalıştığı anne Hanum Eşşe, tabutlara kapanıp gözyaşı döktü. Öğle vakti Bursa Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından kıldırılan cenaze namazlarına, Bakan Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Soylu, yangında çocukları ölen babalarla saf tuttuğu cenaze namazlarının ardından araçlara konulan tabutlara omuz verdi. Cenazeler, Erdoğanköy Kent Mezarlığı'na götürülerek dualar eşliğinde defnedildi. Bakan Soylu, "Allah kimseyi mazlumlukla imtihan etmesin. Bu çocuklara benzeyen çocuklar için biz babaları olarak, bırakın ülke ve devlet yöneticilerini babaları olarak elimizden gelen sorumluluğu yerine getirmeliyiz" diye konuştu.

2 AY ÖNCE TAŞINMIŞLAR

Kağıt toplayarak ailesinin geçimini sağlayan baba Hüseyin Aljasem ve ailesinin Suriye'nin Halep kentinin güneyinde savaşta tahrip edilen köylerinden 2017 yılında ayrılıp Türkiye'ye sığındığı, yanan eve ise Bursa'daki başka bir adresten yaklaşık 2 ay önce taşındıkları belirtildi. Ölen çocukların babalarının İstanbul'da yakınlarının cenaze törenine katıldıkları, yangın başladığında yolda oldukları ifade edildi. Ailenin yanındaki diğer 2 çocuğun, babaları cenazeye katılmak üzere şehir dışına çıktığı için bu eve bırakıldığı kaydedildi.

Bacadan düşen kıvılcım yangın çıkardı

Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde yangın çıkan evdeki çalışmalarını tamamladı. Ekiplerin hazırladıkları raporda, yangının mülkiyeti V.G'ye ait apartmanın ikinci katında yaşayan Suriye uyruklu kişinin dairesinde çıktığı aktarıldı. Yangın sonucu daire ve içerisindeki eşyaların tamamen yandığı aktarılan tespitlere göre, dairedeki sobaya bağlı bacadan düşen kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu yangının çıktığı kanaatine varıldı.

Soba yangından 5 saat önce kuruldu

Yangında vefat eden 9 kişi, Kent Mezarlığı'na gözyaşlarıyla toprağa verildi. Faciaya neden olan soba ile ilgili ayrıntı ortaya çıktı. Eşi ve 6 çocuğunu kaybeden Hüseyin Aljasem, "İki aydır bu evde oturuyordum. Sobayı yangının çıktığı gün ntaktım ve gittim. 5-6 saat olmamıştı" dedi.