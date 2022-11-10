İTO'da ikinci Avdagiç dönemi: 195 sandalyeyle ezici zafer

İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyeleri, 4 yıl boyunca görev yapacak temsilcilerini seçmek için dün sandık başına gitti. İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) yapılan seçimlerde İTO'nun 700 bin üyesini temsil edecek meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimleri yapıldı. 247 sandıkta kullanılan oylarla İTO'daki 81 meslek komitesinin üyeleri ve bu komitelerden İTO Meclisi'nde görev alacak isimleri belirlendi. Yapılan seçimle, 273'ü meclis üyesi olmak üzere toplam 627 meslek komitesi üyesi belli oldu. İTO Başkanı Şekib Avdagiç'i destekleyen İstanbul Ticaret Odası Platformu, seçimi açık ara kazandı. MÜSİAD, TÜMSİAD, ASKON ve İGİAD'ın desteklediği İTO Platformu 195 meclis üyesi elde etti. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, platformun başarısını sosyal medya hesabından şöyle duyurdu: "Elhamdülillah... 195 meclis üyesiyle açık ara kazandık.Hayırlı olsun, hayırlar getirsin inşallah.#İtoPlatformu."

Dün şekillenen İstanbul Ticaret Odası Meclisi 15 Kasım'da oda yönetim kurulunu seçecek. Eminönü'ndeki merkez binada yapılacak seçimle yönetim kurulu başkanı, üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve TOBB delegeleri belirlenecek.

Şekib Avdagiç'e destek verenler arasında MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz ve İTO eski başkanlarından Murat Yalçıntaş da yer aldı.