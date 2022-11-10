Takvim netleşiyor! Otoya ÖTV indirimi yeni yılda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden 2023 Bütçe teklifinin aralık ayının ilk haftasında Meclis Genel Kurul'una gelmesi planlanıyor. AK Parti kurmayları, 20 Aralık'a kadar görüşmelerin tamamlanması ile birlikte içinde emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemelerin de yer alacağı bir "Torba Teklif"in Meclis gündemine getirileceğini kaydetti.

AK Parti kaynakları, "Yılbaşından önce EYT'nin de içinde olacağı bir torba getirilmesi yüksek ihtimal gözüküyor. Başka bazı düzenlemeler de söz konusu. Bütçe sonrası bu konuları gündeme alıp, bu yılın takvimini tamamlayacağız" dedi.

EMRAH ÖZCAN