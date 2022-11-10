İkinci el oto'da oyuna gelmeyin! Aracınız pert çıkabilir
Birçok kişi ikinci el otomobil alırken hasarı SMS atarak plaka üzerinden sorguluyor. Kurnaz satıcılar buna karşı formül üretti. Hasarlı araçları plakalarını değiştirip satıyorlar. Yeni plakalı otomobili alan kişi, şasi sorgulaması yapmazsa hasarlı araç sahibi oluyor. Sigorta şirketi tarafından hasar dosyası kapatılmamış araçlar da satışa sunuluyor. Böyle bir aracı aldığınızda satarken, tramer kaydından pert olduğunu görebilirsiniz...
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Kasım 2022 07:50, Son Güncelleme : 10 Kasım 2022 07:28
Birçok kişi ikinci el otomobil alırken hasar sorgulama işlemini plaka üzerinden yapıyor. Cep telefonunda 5664'e plaka bilgilerini yazarak sorgulama yapmak sağlıklı sonuç vermiyor. Şayet aracın plakası değiştirilmiş ise geçmişte gördüğü hasarlar tramer kayıtlarına yansımıyor. Bunu bilen bazı satıcılar hasarlı araçları alarak plakalarını değiştiriyor. Hal böyle olunca yapılan sorgulamada aracın eski hasarları görünmüyor.
Konuyla ilgili sosyal medya ve şikayet platformlarında yüzlerce bildirim bulunuyor. Çoğu kişi otomobilini hasarsız olarak aldığını, ancak satarken alan kişinin şasi numarasını yazarak sorguladığında otomobil ciddi kazalar geçirmiş olduğunu belirtiyor. Mağdur kişi otomobili aldığı
KAAN ZENGİNLİMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız