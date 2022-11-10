İkinci el oto'da oyuna gelmeyin! Aracınız pert çıkabilir

Ara tatil yarın başlıyor
Ara tatil yarın başlıyor
%0'dan Başlayan Oranlarla 100.000 TL'ye Kadar Kaçırmayacak Fırsatlar!
%0'dan Başlayan Oranlarla 100.000 TL'ye Kadar Kaçırmayacak Fırsatlar!
Sponsorlu İçerik
'Çalışmalarımız tamamlandı, 3 bin 297 personel alımı başlatıyoruz'
'Çalışmalarımız tamamlandı, 3 bin 297 personel alımı başlatıyoruz'
Beştepe'de sürpriz görüşmede Anayasa değişikliği konuşuldu
Beştepe'de sürpriz görüşmede Anayasa değişikliği konuşuldu
Takvim netleşiyor! Otoya ÖTV indirimi yeni yılda
Takvim netleşiyor! Otoya ÖTV indirimi yeni yılda
Emniyetten Amasra raporu: Alarm 355 kez çalmış, önlem alınmamış
Emniyetten Amasra raporu: Alarm 355 kez çalmış, önlem alınmamış
Bakan Kurum: 3 bin 297 gence iş imkanı sağlayacağız
Bakan Kurum: 3 bin 297 gence iş imkanı sağlayacağız
Bakan Koca paylaştı: İşte 'Ek Ödeme Yönetmeliği'nin getirdiği yenilikler
Bakan Koca paylaştı: İşte 'Ek Ödeme Yönetmeliği'nin getirdiği yenilikler
İŞKUR aracılığıyla ekimde 79 bin 75 kişi işe yerleştirildi
İŞKUR aracılığıyla ekimde 79 bin 75 kişi işe yerleştirildi
Meclis kürsüsüne zarar veren CHP'li vekile 10 bin TL'lik fatura
Meclis kürsüsüne zarar veren CHP'li vekile 10 bin TL'lik fatura
AYM'den Öğretmenlik Meslek Kanunu kararı
AYM'den Öğretmenlik Meslek Kanunu kararı
KoopBakkal Projesi'nde detaylar belli oldu
KoopBakkal Projesi'nde detaylar belli oldu
Bakan Bilgin, işveren temsilcileriyle asgari ücret ve EYT'yi görüştü
Bakan Bilgin, işveren temsilcileriyle asgari ücret ve EYT'yi görüştü
Bir ilde daha 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kura çekimi yapıldı
Bir ilde daha 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kura çekimi yapıldı
Ortaokul öğrencisi kızların parktaki kavgasına Milli Eğitim'den inceleme
Ortaokul öğrencisi kızların parktaki kavgasına Milli Eğitim'den inceleme
TBB'den kredi ve kredi kartı borçlularına ilgilendiren açıklama
TBB'den kredi ve kredi kartı borçlularına ilgilendiren açıklama
Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü alacak
Ekmeğe zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı
Ekmeğe zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı
Bebek kütüphanesine büyük ilgi
Bebek kütüphanesine büyük ilgi
'İnfaz düzenlemesi yargı paketinde yok, seçimden sonra adım atacağız'
'İnfaz düzenlemesi yargı paketinde yok, seçimden sonra adım atacağız'
Pensilvanya Senatör adayı Dr. Mehmet Öz seçimi kaybetti
Pensilvanya Senatör adayı Dr. Mehmet Öz seçimi kaybetti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret için araştırma başlattı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret için araştırma başlattı
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu
Kurtulmuş'tan ümitlendiren 'asgari ücret' açıklaması
Kurtulmuş'tan ümitlendiren 'asgari ücret' açıklaması
İş arayanlar rahat iş istiyor
İş arayanlar rahat iş istiyor
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' Resmi Gazete'de yayımlandı
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' Resmi Gazete'de yayımlandı
Bursa'da yangın: 8'i çocuk biri kadın 9 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da yangın: 8'i çocuk biri kadın 9 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan: Büyük kazanımlar sağlayacak hazırlıklarımız var
Erdoğan: Büyük kazanımlar sağlayacak hazırlıklarımız var
Bakan Yanık: 600 şehit ve gazi yakını ataması yapılacak
Bakan Yanık: 600 şehit ve gazi yakını ataması yapılacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İkinci el oto'da oyuna gelmeyin! Aracınız pert çıkabilir

Birçok kişi ikinci el otomobil alırken hasarı SMS atarak plaka üzerinden sorguluyor. Kurnaz satıcılar buna karşı formül üretti. Hasarlı araçları plakalarını değiştirip satıyorlar. Yeni plakalı otomobili alan kişi, şasi sorgulaması yapmazsa hasarlı araç sahibi oluyor. Sigorta şirketi tarafından hasar dosyası kapatılmamış araçlar da satışa sunuluyor. Böyle bir aracı aldığınızda satarken, tramer kaydından pert olduğunu görebilirsiniz...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Kasım 2022 07:50, Son Güncelleme : 10 Kasım 2022 07:28
Yazdır
İkinci el oto'da oyuna gelmeyin! Aracınız pert çıkabilir

Birçok kişi ikinci el otomobil alırken hasar sorgulama işlemini plaka üzerinden yapıyor. Cep telefonunda 5664'e plaka bilgilerini yazarak sorgulama yapmak sağlıklı sonuç vermiyor. Şayet aracın plakası değiştirilmiş ise geçmişte gördüğü hasarlar tramer kayıtlarına yansımıyor. Bunu bilen bazı satıcılar hasarlı araçları alarak plakalarını değiştiriyor. Hal böyle olunca yapılan sorgulamada aracın eski hasarları görünmüyor.

Konuyla ilgili sosyal medya ve şikayet platformlarında yüzlerce bildirim bulunuyor. Çoğu kişi otomobilini hasarsız olarak aldığını, ancak satarken alan kişinin şasi numarasını yazarak sorguladığında otomobil ciddi kazalar geçirmiş olduğunu belirtiyor. Mağdur kişi otomobili aldığı

KAAN ZENGİNLİ

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
İTO'da ikinci Avdagiç dönemi: 195 sandalyeyle ezici zafer
İTO'da ikinci Avdagiç dönemi: 195 sandalyeyle ezici zafer
Kripto para borsası Binance, FTX'i satın almaktan vazgeçti
Kripto para borsası Binance, FTX'i satın almaktan vazgeçti
Takvim netleşiyor! Otoya ÖTV indirimi yeni yılda
Takvim netleşiyor! Otoya ÖTV indirimi yeni yılda
Bakan Kurum: 3 bin 297 gence iş imkanı sağlayacağız
Bakan Kurum: 3 bin 297 gence iş imkanı sağlayacağız
Bitcoin'in fiyatı 17 bin doların altını gördü
Bitcoin'in fiyatı 17 bin doların altını gördü
Bakan Dönmez: Karadeniz gazını 2023 yılı içerisinde kullanıma sunacağız
Bakan Dönmez: Karadeniz gazını 2023 yılı içerisinde kullanıma sunacağız

Bu Habere Tepkiniz

Kapsam dışında kalan 2 sağlık grubu daha teşvik ödemesi alacak

Kapsam dışında kalan 2 sağlık grubu daha teşvik ödemesi alacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacıların teşvik ödemesi alacağını belirtti.
POMEM'lere 12.000 öğrenci alımı yapılacak

POMEM'lere 12.000 öğrenci alımı yapılacak

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 9.600 lisans (8.160 erkek ve 1.440 kadın), 2.400 önlisans (2.040 erkek ve 360 kadın) olmak üzere toplam 12.000 öğrenci alımı yapılacağını açıkladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memuriyetten çıkarma işleminde 'son savunma' alınmaması işlemi sakatlıyor

Memuriyetten çıkarma işleminde 'son savunma' alınmaması işlemi sakatlıyor

Danıştay 12. Dairesi, Memuriyetten çıkarma işleminde 'son savunma' alınmamasının işlemi sakatladığını açıkladı
39 yıl 9 ay 14 gün hizmete 40 yıl üzerinden ikramiye ödenebilir mi?

39 yıl 9 ay 14 gün hizmete 40 yıl üzerinden ikramiye ödenebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi 5434 sayılı Kanun kapsamında çalışarak emekli olan davacı tarafından, 40 yıl 14 gün çalışması olmasına karşın 39 yıl üzerinden emekli ikramiyesi ödenmesi nedeniyle eksik ödenen emekli ikramiyesinin ödenmesi talebiyle açılan davayı reddeden bölge idare mahkemesi kararını onadı.
KKTC uyruklu 4/B'li personel iş sonu tazminatı alabilir mi?

KKTC uyruklu 4/B'li personel iş sonu tazminatı alabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Basın Müşavirliğinde 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında yabancı uyruklu sözleşmeli personel statüsünde mahalli katip-sekreter olarak görev yapmakta iken 10/06/2001 tarihinde yaş haddi nedeniyle sözleşmesi sona eren davacıya iş sonu tazminatı ödenmemesi işlemini hukuka aykırı bulan kararı onadı.
AYM kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?

AYM kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?

Anayasa Mahkemesinin 21/5/2008 tarih ve E.2004/83, K.2008/107 sayılı kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?
KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan KPSS Ortaöğretim Sınavına ait (2022-KPSS Ortaöğretim) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'unun erişime açıldığını duyurdu.
Memur ve emekliye refah payı geliyor

Memur ve emekliye refah payı geliyor

Emekli ve çalışanları enflasyona ezdirmemek için çalışma başlatan hükümet, yüzde 5 ila 10 arası refah payı verilmesini gündeme aldı. En düşük emekli maaşı da yükselecek. Öte yandan asgari ücret ile ilgili de çalışanları memnun edecek, nefes almalarını sağlayacak bir rakam için hesaplamalar yapılıyor. Kulislerde bu rakamın 7 bin 500- 8 bin lira aralığında olacağı belirtiliyor.
MEB, bütçe tarihinde ilk kez 'kaç öğretmen alınacak' sorusuna cevap vermedi

MEB, bütçe tarihinde ilk kez 'kaç öğretmen alınacak' sorusuna cevap vermedi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçmiş yıllardaki bütçe komisyonundaki geleneğin aksine hiçbir soruya yanıt vermedi. Yanı verilmeyen sorular arasında 'Bu yıl kaç bin öğretmen atanacak?' sorusu da yer alıyor
MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 05.09.2022 tarih ve 56682234 sayılı yazılarıyla, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan mesleki eğitim merkezi programının uygulanmasında tereddüte düşülen hususlarda 7 soruyu ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 07.10.2022 tarih ve 60278409 sayılı görüş yazısı ile bir soruyu cevaplandırdı.
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
Türk mühendislerden 'metaverse'de 10 Kasım anması

Türk mühendislerden 'metaverse'de 10 Kasım anması

Türk mühendisler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da fiziksel olarak Anıtkabir'de olamayanlar için metaverse ortamında özel bir etkinliğe imza atacak. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, sanal ve gerçek dünyayı buluşturan, teknolojinin sunduğu imkanlarla dijital bir evren oluşturan metaverse dünyasında, 10 Kasım'a ilişkin organizasyon düzenlenecek. Her 10 Kasım'da olduğu gibi Anıtkabir bu yıl da Atatürk'ü özlem ve saygıyla ananlarla dolup taşacak. Fiziksel olarak Anıtkabir'de olamayanlar ise ziyaretlerini metaverse ortamında yapabilecek.
4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

TÜİK, Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 4 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçti.
Acun'dan şaşırtan açıklama!

Acun'dan şaşırtan açıklama!

Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı katıldığı bir programda şaşırtan açıklamalarda bulundu.