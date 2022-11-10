İkinci el oto'da oyuna gelmeyin! Aracınız pert çıkabilir

Birçok kişi ikinci el otomobil alırken hasar sorgulama işlemini plaka üzerinden yapıyor. Cep telefonunda 5664'e plaka bilgilerini yazarak sorgulama yapmak sağlıklı sonuç vermiyor. Şayet aracın plakası değiştirilmiş ise geçmişte gördüğü hasarlar tramer kayıtlarına yansımıyor. Bunu bilen bazı satıcılar hasarlı araçları alarak plakalarını değiştiriyor. Hal böyle olunca yapılan sorgulamada aracın eski hasarları görünmüyor.

Konuyla ilgili sosyal medya ve şikayet platformlarında yüzlerce bildirim bulunuyor. Çoğu kişi otomobilini hasarsız olarak aldığını, ancak satarken alan kişinin şasi numarasını yazarak sorguladığında otomobil ciddi kazalar geçirmiş olduğunu belirtiyor. Mağdur kişi otomobili aldığı

KAAN ZENGİNLİ