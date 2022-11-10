MTV indirimi için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!
Yeniden değerleme oranının yüzde 122.93 artırılması ile yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) ortaya çıkacak artışa karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim yetkisini kullanacağı belirtildi. AK Parti'nin ekonomi kurmayları, özellikle MTV konusunda artışın sınırlı tutulması konusunun gündeme alındığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aralık sonuna kadar adım atarak, kararın resmi gazetede yer alacağını kaydetti.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Kasım 2022 07:35, Son Güncelleme : 10 Kasım 2022 07:28
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. AK Parti'nin ekonomi kurmayları, özellikle MTV konusunda artışın sınırlı tutulması konusunun gündeme alındığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aralık sonuna kadar adım atarak, kararın Resmi Gazete'de yer alacağını kaydetti.
Cumhurbaşkanı geçen yıl, yüzde 36 olan MTV artış oranını yüzde 25'le sınırlı tutarak yüzde 11 indirime gitmişti. Cumhurbaşkanının MTV'deki artışı yüzde 80 oranında indirme yetkisi bulunuyor. AK Parti kulislerinde Cumhurbaşkanı'nın 2023 için belirlenen yüzde 122.93'lük MTV artışını yüzde 100'ün altına inecek şekilde bir orana çekeceği konuşuluyor.
EMRAH ÖZCANMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız