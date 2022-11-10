KKTC Veri Merkezi ve e-Devlet Kapısı hizmete açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Veri Merkezi ile ülke genelinde kamu hizmetlerini kolaylaştırmak için hayata geçirilen e-Devlet Kapısı uygulamasının açılışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Başbakanı Ünal Üstel, başkent Lefkoşa'da düzenlenen törenle Veri Merkezi ve e-Devlet Kapısı uygulamasını hizmete açtı.

KKTC Veri Merkezi, kamu kurumlarının teknolojik altyapı ihtiyaçlarını 7/24 kesintisiz, güvenli ve etkin bir şekilde karşılamayı, içinde kurulacak farklı organizasyonla siber saldırıları önlemeyi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi sayesinde işlemler için kullanılacak evrak sayısını azaltarak çevreyi korumayı hedefliyor.

e-Devlet Kapısı ise hem bürokrasiyi azaltmayı hem de vatandaşların birçok işlemini kolayca ve kısa sürede yapmasını öngörüyor.

Açılış töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, şunları söyledi:

"Türkiye'de olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de e-Devlet Kapısı hayatımızın her alanına en güzel şekilde dokunacak. Bugüne kadar 200 bin adet e-Kimlik dağıtıldı. 5 milyon evrak sayısına yaklaşan Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile zamanın yanında 1200 ağacın da kurtarılması sağlandı. Hayata geçirilen tüm bu hizmetlerin üzerine bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Veri Merkezinin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. KKTC Veri Merkezi, kamu kurumlarının teknolojik altyapı ihtiyaçlarını 7/24 kesintisiz, güvenli ve etkin bir şekilde karşılayacak. Uluslararası standartlara uygun, güvenli ve çevreye duyarlı bir yapı olan Veri Merkezi'nde aynı zamanda bulut altyapısı da bulunacak. Veri Merkezi'nde kurulacak güçlü organizasyon yapısı ve Kıbrıs Türkü mühendis arkadaşlarımızla beraber siber ataklara karşı da önlemler alınacak. Hayata geçirdiğimiz ve her geçen gün sayısıyla kalitesi artan e-Devlet Kapısı hizmetleriyle, yüksek teknoloji Veri Merkezi ile KKTC'de Dijitalin Yüzyılına emin adımlarla ilerleyecek."

Koç, e-Devlet Kapısı hizmetleri sayesinde Kıbrıs Türklerinin hayatı kolaylaşacağını belirterek, Veri Merkezi sayesinde de kamu kurumlarının bu alandaki yetkinliklerinin artacağına inandıklarını söyledi.