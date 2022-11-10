Bitlis'in Ahlat ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
Bitlis'in Ahlat ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2022 08:50, Son Güncelleme : 10 Kasım 2022 08:56
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.57'de merkez üssü Van Gölü olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız