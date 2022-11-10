Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı

Ara tatil yarın başlıyor
Ara tatil yarın başlıyor
%0'dan Başlayan Oranlarla 100.000 TL'ye Kadar Kaçırmayacak Fırsatlar!
%0'dan Başlayan Oranlarla 100.000 TL'ye Kadar Kaçırmayacak Fırsatlar!
Sponsorlu İçerik
'Çalışmalarımız tamamlandı, 3 bin 297 personel alımı başlatıyoruz'
'Çalışmalarımız tamamlandı, 3 bin 297 personel alımı başlatıyoruz'
Beştepe'de sürpriz görüşmede Anayasa değişikliği konuşuldu
Beştepe'de sürpriz görüşmede Anayasa değişikliği konuşuldu
Takvim netleşiyor! Otoya ÖTV indirimi yeni yılda
Takvim netleşiyor! Otoya ÖTV indirimi yeni yılda
Emniyetten Amasra raporu: Alarm 355 kez çalmış, önlem alınmamış
Emniyetten Amasra raporu: Alarm 355 kez çalmış, önlem alınmamış
Bakan Kurum: 3 bin 297 gence iş imkanı sağlayacağız
Bakan Kurum: 3 bin 297 gence iş imkanı sağlayacağız
Bakan Koca paylaştı: İşte 'Ek Ödeme Yönetmeliği'nin getirdiği yenilikler
Bakan Koca paylaştı: İşte 'Ek Ödeme Yönetmeliği'nin getirdiği yenilikler
İŞKUR aracılığıyla ekimde 79 bin 75 kişi işe yerleştirildi
İŞKUR aracılığıyla ekimde 79 bin 75 kişi işe yerleştirildi
Meclis kürsüsüne zarar veren CHP'li vekile 10 bin TL'lik fatura
Meclis kürsüsüne zarar veren CHP'li vekile 10 bin TL'lik fatura
AYM'den Öğretmenlik Meslek Kanunu kararı
AYM'den Öğretmenlik Meslek Kanunu kararı
KoopBakkal Projesi'nde detaylar belli oldu
KoopBakkal Projesi'nde detaylar belli oldu
Bakan Bilgin, işveren temsilcileriyle asgari ücret ve EYT'yi görüştü
Bakan Bilgin, işveren temsilcileriyle asgari ücret ve EYT'yi görüştü
Bir ilde daha 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kura çekimi yapıldı
Bir ilde daha 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kura çekimi yapıldı
Ortaokul öğrencisi kızların parktaki kavgasına Milli Eğitim'den inceleme
Ortaokul öğrencisi kızların parktaki kavgasına Milli Eğitim'den inceleme
TBB'den kredi ve kredi kartı borçlularına ilgilendiren açıklama
TBB'den kredi ve kredi kartı borçlularına ilgilendiren açıklama
Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü alacak
Ekmeğe zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı
Ekmeğe zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı
Bebek kütüphanesine büyük ilgi
Bebek kütüphanesine büyük ilgi
'İnfaz düzenlemesi yargı paketinde yok, seçimden sonra adım atacağız'
'İnfaz düzenlemesi yargı paketinde yok, seçimden sonra adım atacağız'
Pensilvanya Senatör adayı Dr. Mehmet Öz seçimi kaybetti
Pensilvanya Senatör adayı Dr. Mehmet Öz seçimi kaybetti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret için araştırma başlattı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret için araştırma başlattı
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu
Kurtulmuş'tan ümitlendiren 'asgari ücret' açıklaması
Kurtulmuş'tan ümitlendiren 'asgari ücret' açıklaması
İş arayanlar rahat iş istiyor
İş arayanlar rahat iş istiyor
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' Resmi Gazete'de yayımlandı
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' Resmi Gazete'de yayımlandı
Bursa'da yangın: 8'i çocuk biri kadın 9 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da yangın: 8'i çocuk biri kadın 9 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan: Büyük kazanımlar sağlayacak hazırlıklarımız var
Erdoğan: Büyük kazanımlar sağlayacak hazırlıklarımız var
Bakan Yanık: 600 şehit ve gazi yakını ataması yapılacak
Bakan Yanık: 600 şehit ve gazi yakını ataması yapılacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıl süren yaşamında, yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten bir komutan olarak değil, devrimleriyle de dahi bir devlet adamı olarak tarihe geçti.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 10 Kasım 2022 09:00, Son Güncelleme : 10 Kasım 2022 09:12
Yazdır
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı

Hiç bitmeyecek sessizliğe bürünmesine dakikalar kala Dolmabahçe Sarayı'nın koridorlarında, "Bak, bir tarih göçüyor..." sözleri yankılanırken takvimler 10 Kasım 1938'i, saat 09.05'i gösteriyordu.

"Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri" olarak ilan eden, bir milleti esaretten kurtaran Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 84 sene geçti.

Büyük Önder Atatürk, 1881'de Selanik'te dünyaya geldi. Annesi Zübeyde Hanım'ın arzusu doğrultusunda ilköğrenimine Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde başlayan Atatürk, daha sonra babası Ali Rıza Efendi'nin isteği üzerine geçtiği Şemsi Efendi Mektebinde ilkokulu tamamladı.

Ata'nın son yolculuğuna ait kareler sanal ortamda sergilenecek

Ortaokul eğitimi için gittiği Selanik Mülkiye Rüştiyesinden kendi isteğiyle ayrılan Atatürk, öğrenimini Selanik Askeri Rüştiyesinde sürdürdü. Bu okulda matematik öğretmenliği yapan Yüzbaşı Mustafa Efendi, Atatürk'ü sınıftaki diğer "Mustafa"lardan ayırmak için üstün yetenekli öğrencisine ikinci ad olarak "Kemal" ismini verdi.

Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesini bitirdikten sonra Manastır Askeri İdadisinden ikincilikle mezun oldu. Askeri öğreniminin yanında yabancı dil eğitimi de alan Atatürk, yazları izinli döndüğü Selanik'te Fransızca dersleri aldı.

Daha sonra İstanbul'a gelerek 1899'da girdiği Harp Okulunu 1902'de teğmen rütbesiyle tamamlayan Atatürk, Harp Akademisinden de 1905'te kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.

Atatürk, kurmaylık stajı için 1905'te Şam'da 5. Ordu emrine atandı. Suriye bölgesindeki üstün hizmetleri dolayısıyla Beşinci Rütbe'den Mecidi Nişanı verilen Atatürk, 1907'de merkezi Makedonya'nın Manastır şehrinde bulunan 3. Ordu Karargahı'na atandı. Atatürk, 3. Ordu Karargahı'nın Selanik'teki kurmay şubesinde görevlendirildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Manastır ve Selanik'te görevliyken 1909'da İstanbul'daki 31 Mart Vakası'nı bastıran Hareket Ordusu'nda görev yaptı.

1910'da Arnavutluk'taki isyanı bastırmak için düzenlenen harekatta da görevlendirilen Atatürk, İtalya'nın 1911'de Trablusgarp'a asker çıkarması üzerine Tobruk'a gönderildi.

Tobruk ve Derne'de Türk kuvvetlerini başarıyla yönettikten sonra binbaşı rütbesiyle 1912-1913 yıllarında Balkan Savaşı'na katılan Atatürk, Edirne'yi Bulgaristan'dan geri alan kolorduda görev yaptı.

"Anafartalar kahramanı"

Atatürk, 1913'te Sofya'da ataşeliğe atandı. Ataşe olarak görev yaptığı sırada Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine Atatürk, Başkomutanlık Vekaleti'ne müracaat ederek cephede görev almak istedi.

Kendisine "Sizin için orduda her zaman bir görev vardır. Ancak Sofya Ataşemiliterliğini daha önemli gördüğümüzden sizi orada bırakıyoruz." cevabının verilmesi üzerine Büyük Önder, Başkomutan Vekili Enver Paşa'ya şu mektubu yazdı:

KAPAT [X]

"Vatanın müdafaasına ait faal vazifelerden daha mühim ve yüce bir vazife olamaz. Arkadaşlarım muharebe cephelerinde, ateş hatlarında bulunurken ben, Sofya'da ataşemiliterlik yapamam. Eğer birinci sınıf subay olmak liyakatinden mahrumsam, kanaatiniz bu ise lütfen açık söyleyiniz."

Bunun üzerine Atatürk, 1915'te Esat Paşa komutasındaki 3. Kolordu'ya bağlı Tekirdağ'da oluşturulacak 19'uncu Tümen Komutanlığına atandı.

Gelibolu Yarımadası'na asker çıkaran ve Conkbayırı'na ilerleyen düşman birlikleri Atatürk'ün komutasındaki 19'uncu Tümen kuvvetlerinin taarruzuyla geri çekildi. Atatürk, "Anafartalar Kahramanı" olarak ün kazandı.

Atatürk, Conkbayırı taarruzu sırasında göğsüne isabet eden şarapnel parçasının cebindeki saati parçalayarak dönmesi sonucu mutlak bir ölümden kurtuldu.

Doğu Cephesi'nde 16'ncı Kolordu Komutanlığına atanan Atatürk, 1916'da Rus saldırılarını durdurarak Bitlis ve Muş'u düşmandan geri aldı ve bu cephede generalliğe terfi etti.

1917'de Filistin ve Suriye'de görevli 7'nci Ordu Komutanlığına atanan Atatürk, aynı yıl Veliaht Vahdettin ile Almanya'ya giderek Alman Genel Karargahı ve Alman savaş cephelerinde incelemelerde bulundu.

1918'de yeniden görevlendirildiği Suriye cephesinde 7'nci Ordu Komutanıyken, Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İstanbul'a döndü. Ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak amacını gizli tutarak, Ordu Müfettişliği görevi ile İstanbul'dan ayrıldı.

"Sevr Antlaşması bizce mevcut değildir"

Karadeniz yoluyla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal, 22 Haziran 1919'da Amasya Genelgesi'ni yayımladı. Türk milletine, "Vatanın bütünlüğünün ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğunu, azim ve kararlılıkla vatanın kurtarılması için Sivas'ta bir kongre toplanacağını" bildirdi.

Ayrıca Osmanlı Hükümetinin verdiği görevden ve askerlikten istifa ederek, 23 Temmuz 1919'da Erzurum'da, 4 Eylül 1919'da Sivas'ta toplanan kongrelerin başkanlığını yaptı.

Bu kongrelerde, "Düşman işgaline karşı milletin vatanı savunacağı, bu amaçla geçici bir hükümetin kurulacağı ve bir milli meclisin toplanacağı, manda ve himayenin kabul edilmeyeceği" kararları alındı ve açıklandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), onun çabalarıyla 23 Nisan 1920'de Ankara'da tarihi görevine başladı. Mustafa Kemal Atatürk, Meclis ve Hükümet Başkanı seçildi.

Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'nın tanığı Anadolu Ajansını kurdu

TBMM açılmadan 17 gün önce, 6 Nisan 1920'de, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Anadolu Ajansı (AA) kuruldu. "Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmak" amacıyla kurulan AA, TBMM'nin çıkardığı ilk yasaları duyurdu, Milli Mücadele'nin ve Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasına tanıklık etti.

TBMM açılarak milli bir hükümet kurulmasına rağmen Osmanlı Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında 10 Ağustos 1920'de Sevr Antlaşması imzalandı.

Büyük Önder Atatürk, United Telegraph gazetesi muhabirine yaptığı açıklamada, Sevr Antlaşması'nı tanımadıklarını vurgulayarak, "Siyasi, adli, iktisadi ve mali bağımsızlığımızı imhaya ve neticede yaşama hakkımızı inkara ve kaldırmaya yöneltilmiş Sevr Antlaşması bizce mevcut değildir." ifadelerini kullandı.

TBMM tarafından Osmanlı Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Sevr Antlaşması'nın kabul edilmediği dünyaya duyuruldu.

Mareşal" rütbesi ve "Gazi" unvanı

İtilaf Devletleri'nin yardımıyla İzmir'i işgal eden Yunan kuvvetlerinin ilerlemesi, 1921'de Birinci ve İkinci İnönü savaşlarıyla durduruldu.

Yunan ordusunun 23 Ağustos 1921'de yeniden taarruz etmesiyle Sakarya Meydan Muharebesi başladı. Atatürk, birliklere, "Savunma hattı yoktur, savunma sathı vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz." emrini verdi.

Yunan ordusu bozguna uğratılarak, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın yönettiği Türk ordusu, Sakarya Meydan Muharebesi'ni zaferle sonuçlandırdı. 22 gün süren bu savaşta Yunan ordusu ağır kayıplara uğratıldı. Bu zafer dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'e, TBMM tarafından "Mareşal" rütbesi ve "Gazi" unvanı verildi.

Sakarya Zaferi'nin ardından 13 Ekim 1921'de Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması, 20 Ekim 1921'de Fransızlarla Hatay haricinde bugünkü Türkiye sınırının çizildiği Ankara Antlaşması imzalandı.

Atatürk'ün komutanlığında Türk ordusu, vatanı düşman işgalinden kurtarmak için 26 Ağustos 1922'de karşı saldırıya geçerek Büyük Taarruz'u başlattı.

Mustafa Kemal Paşa'nın yönettiği 30 Ağustos 1922'deki Dumlupınar (Başkomutan) Meydan Muharebesi'nde Türk ordusu, Yunan ordusunun büyük kısmını yok etti. Bozguna uğrayarak kaçan düşman kuvvetlerini izleyen Türk ordusu, 9 Eylül 1922'de İzmir'e girdi.

Anadolu'yu düşman istilasından kurtaran büyük askeri zaferlerin ardından 11 Ekim 1922'de Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı ve İtilaf Devletleri işgal ettikleri Türk topraklarından çekildi.

Lozan Antlaşması

İsmet İnönü başkanlığındaki Türkiye heyeti ile İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya arasında 24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması imzalandı.

Büyük Önder, Lozan Antlaşması'na ilişkin, "Bu antlaşma, Türk milleti aleyhine, asırlardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması'yla tamamlandığı zannedilmiş büyük bir suikastın yıkılışını ifade eder bir vesikadır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı

Kurtuluş Savaşı'nın ardından TBMM tarafından 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilirken, Mustafa Kemal Atatürk de Cumhurbaşkanı seçildi. 1938'de ölümüne dek arka arkaya 4 kez Cumhurbaşkanı seçilen Atatürk, bu görevi en uzun süre yürüten Cumhurbaşkanı oldu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e 14 Haziran 1926'da İzmir'de yapılması planlanan suikast girişimi engellendi. Elebaşları İzmir'de tutuklandı.

Büyük Önder, suikast girişimine ilişkin Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, "Alçak girişimin benim şahsımdan ziyade mukaddes Cumhuriyetimize ve onun dayandığı yüksek ilkelerimize yönelmiş bulunduğuna şüphe yoktur. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Gazi Mustafa Kemal'e, 24 Kasım 1934'te 2587 sayılı Kanunla "Atatürk" soyadı verildi ve bu soyadının başkaları tarafından kullanılması yasaklandı.

Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada etkili bir aktör olarak öne çıkmasına katkıda bulundu

Mustafa Kemal Atatürk, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'nın etkilerini hafifletmek ve ülkenin kalkınmasını hızlandırmak amacıyla 1933'te Beş Yıllık Sanayi Planı'nı başlattı. Aynı dönemde dış politikada da önemli adımlar atıldı. Milletler Cemiyeti'ne girilmesi, Balkan Antantı'nın imzalanması, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve Sadabat Paktı gibi girişimler, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada etkili bir aktör olarak öne çıkmasına katkıda bulundu.

Atatürk, Hatay'ın anavatana katılması için yoğun diplomatik çaba sarf etti ve onun bu amacı, vefatının ardından 1939'da gerçekleşti.

Yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten bir komutan olarak değil, aynı zamanda gerçekleştirdiği devrimlerle de dahi bir devlet adamı olarak tarihe geçen Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıl süren yaşamında, milletinin ve vatanının bağımsızlığı için yılmadan çalıştı ve girdiği her mücadeleden zaferle çıktı.

Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de 57 yaşındayken Dolmabahçe Sarayı'nda saat 09.05'te hayata gözlerini yumdu.

Atatürk'ün vefatı sadece Türkiye'de değil bütün dünyada büyük üzüntüyle karşılanırken, yabancı devlet adamları birçok açıklama yaptı ve mesaj yayımladı.

Ata'nın cenazesinin Anıtkabir yolculuğu

10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yuman Atatürk'ün naaşı, 16 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı tören salonunda katafalka konuldu.

19 Kasım günü cenaze büyük bir kalabalık tarafından Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e oradan da aynı günün akşamı tüm yurt gezilerinde kullandığı tren ile Ankara'ya uğurlandı.

20 Kasım'da Ankara'da devlet erkanı tarafından karşılanan cenaze, TBMM önünde katafalka konuldu. 21 Kasım 1938'de çok büyük bir cenaze töreni ile Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konulan Atatürk'ün naaşı, ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e taşındığı 10 Kasım 1953'e kadar burada kaldı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Ara tatil yarın başlıyor
Ara tatil yarın başlıyor
Bitlis'in Ahlat ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
Bitlis'in Ahlat ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
Dayanılmaz acı: Anne ile altı çocuğu ve iki yeğeni vefat etti
Dayanılmaz acı: Anne ile altı çocuğu ve iki yeğeni vefat etti
Sokaktaki tehlike: Kuduz köpeğin ısırdığı Mustafa kurtarılamadı
Sokaktaki tehlike: Kuduz köpeğin ısırdığı Mustafa kurtarılamadı
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı
KYK yurtlarında deprem tatbikatı yapıldı
KYK yurtlarında deprem tatbikatı yapıldı

Bu Habere Tepkiniz

Kapsam dışında kalan 2 sağlık grubu daha teşvik ödemesi alacak

Kapsam dışında kalan 2 sağlık grubu daha teşvik ödemesi alacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacıların teşvik ödemesi alacağını belirtti.
POMEM'lere 12.000 öğrenci alımı yapılacak

POMEM'lere 12.000 öğrenci alımı yapılacak

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 9.600 lisans (8.160 erkek ve 1.440 kadın), 2.400 önlisans (2.040 erkek ve 360 kadın) olmak üzere toplam 12.000 öğrenci alımı yapılacağını açıkladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memuriyetten çıkarma işleminde 'son savunma' alınmaması işlemi sakatlıyor

Memuriyetten çıkarma işleminde 'son savunma' alınmaması işlemi sakatlıyor

Danıştay 12. Dairesi, Memuriyetten çıkarma işleminde 'son savunma' alınmamasının işlemi sakatladığını açıkladı
39 yıl 9 ay 14 gün hizmete 40 yıl üzerinden ikramiye ödenebilir mi?

39 yıl 9 ay 14 gün hizmete 40 yıl üzerinden ikramiye ödenebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi 5434 sayılı Kanun kapsamında çalışarak emekli olan davacı tarafından, 40 yıl 14 gün çalışması olmasına karşın 39 yıl üzerinden emekli ikramiyesi ödenmesi nedeniyle eksik ödenen emekli ikramiyesinin ödenmesi talebiyle açılan davayı reddeden bölge idare mahkemesi kararını onadı.
KKTC uyruklu 4/B'li personel iş sonu tazminatı alabilir mi?

KKTC uyruklu 4/B'li personel iş sonu tazminatı alabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Basın Müşavirliğinde 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında yabancı uyruklu sözleşmeli personel statüsünde mahalli katip-sekreter olarak görev yapmakta iken 10/06/2001 tarihinde yaş haddi nedeniyle sözleşmesi sona eren davacıya iş sonu tazminatı ödenmemesi işlemini hukuka aykırı bulan kararı onadı.
AYM kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?

AYM kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?

Anayasa Mahkemesinin 21/5/2008 tarih ve E.2004/83, K.2008/107 sayılı kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?
KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan KPSS Ortaöğretim Sınavına ait (2022-KPSS Ortaöğretim) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'unun erişime açıldığını duyurdu.
Memur ve emekliye refah payı geliyor

Memur ve emekliye refah payı geliyor

Emekli ve çalışanları enflasyona ezdirmemek için çalışma başlatan hükümet, yüzde 5 ila 10 arası refah payı verilmesini gündeme aldı. En düşük emekli maaşı da yükselecek. Öte yandan asgari ücret ile ilgili de çalışanları memnun edecek, nefes almalarını sağlayacak bir rakam için hesaplamalar yapılıyor. Kulislerde bu rakamın 7 bin 500- 8 bin lira aralığında olacağı belirtiliyor.
MEB, bütçe tarihinde ilk kez 'kaç öğretmen alınacak' sorusuna cevap vermedi

MEB, bütçe tarihinde ilk kez 'kaç öğretmen alınacak' sorusuna cevap vermedi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçmiş yıllardaki bütçe komisyonundaki geleneğin aksine hiçbir soruya yanıt vermedi. Yanı verilmeyen sorular arasında 'Bu yıl kaç bin öğretmen atanacak?' sorusu da yer alıyor
MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 05.09.2022 tarih ve 56682234 sayılı yazılarıyla, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan mesleki eğitim merkezi programının uygulanmasında tereddüte düşülen hususlarda 7 soruyu ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 07.10.2022 tarih ve 60278409 sayılı görüş yazısı ile bir soruyu cevaplandırdı.
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
Türk mühendislerden 'metaverse'de 10 Kasım anması

Türk mühendislerden 'metaverse'de 10 Kasım anması

Türk mühendisler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da fiziksel olarak Anıtkabir'de olamayanlar için metaverse ortamında özel bir etkinliğe imza atacak. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, sanal ve gerçek dünyayı buluşturan, teknolojinin sunduğu imkanlarla dijital bir evren oluşturan metaverse dünyasında, 10 Kasım'a ilişkin organizasyon düzenlenecek. Her 10 Kasım'da olduğu gibi Anıtkabir bu yıl da Atatürk'ü özlem ve saygıyla ananlarla dolup taşacak. Fiziksel olarak Anıtkabir'de olamayanlar ise ziyaretlerini metaverse ortamında yapabilecek.
4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

TÜİK, Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 4 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçti.
Acun'dan şaşırtan açıklama!

Acun'dan şaşırtan açıklama!

Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı katıldığı bir programda şaşırtan açıklamalarda bulundu.