Kaymakam adaylığı sınavı sonuçları açıklandı
ÖSYM intenet sitesinden Kaymakam adaylığı giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
aymakamlık: İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı
DUYURU
(10 Kasım 2022)
2022-Kaymakamlık Sınav Sonuçları Açıklandı
16 Ekim 2022 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na (2022-Kaymakamlık) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Alan Bilgisi Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 60 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu soru değerlendirme dışı bırakılmak suretiyle değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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