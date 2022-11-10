Atatürk posterinin ters asılması olayında İl Milli Eğitim soruşturma başlattı

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasına 10 Kasım kapsamında Atatürk posterinin ters asılması sosyal medyada tepkilerin odağı haline geldi. Görüntüler üzerine harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü konu hakkında, "Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada 09/11/2022 Çarşamba günü bir takım sosyal medya hesaplarında Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binasına Atatürk Posterinin ters olarak asıldığına dair görseller paylaşılmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 84. senei devriyesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle 09/11/2022 Çarşamba Günü saat 15.30'da kurum binasına Türk bayrağı ile Atatürk posteri asılmıştır" açıklamasında bulundu.

Atatürk posterinin bir anlık hata sonucu ters asıldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Görevli personel tarafından Türk bayrağı ve Atatürk posterinin asılması esnasında posterin ters olarak asıldığı fark edilerek hemen gerekli düzeltme yapılmıştır. Görevli personelin bir anlık hatası ile ortaya çıkan bu durum bina dışından bir vatandaş tarafından fotoğraflanarak bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

Açıklama şu sözlerle devam etti:

"Muğla eğitim camiası olarak sosyal medyada böyle bir konu ile karşı karşıya kalmış olmanın derin üzüntüsünü paylaşmakla birlikte Atatürk'ün manevi ruhuna yönelik yapılacak hiçbir yanlış hareketi ve uygulamayı kabul etmediğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz. Olayda ihmal ve kusuru olan görevli personellere yönelik gerekli inceleme ve soruşturma derhal başlatılmış olup olayda ihmali bulunanlar görevden el çektirilmiştir."

Kaynak: Haberler.com